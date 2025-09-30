Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 51,49 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Nach Unternehmensaussagen auf der Automesse IAA rechne er für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 31,1 Milliarden Euro sowie einer Konzernmarge von 4,8 Prozent, schrieb Jose M Asumendi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht Ende Oktober./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:20 / BST
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,02 €
|Abst. Kursziel*:
23,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,41%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,65 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
