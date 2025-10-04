Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln

Am Samstagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 0,10 Prozent auf 122.378,75 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (122.378,75 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,3 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 84,4 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um -1,44 Prozent auf 118,72 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 120,46 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,23 Prozent auf 4.506,10 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 4.516,52 US-Dollar wert.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 609,67 US-Dollar am Vortag auf 591,50 US-Dollar nach unten (-2,98 Prozent).

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt -0,41 Prozent auf 3,029 US-Dollar, nach 3,041 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -3,48 Prozent auf 30,58 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 31,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 0,02 Prozent stärker bei 325,58 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 325,51 US-Dollar.

Daneben fällt NEO um -1,32 Prozent auf 6,291 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,375 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1879 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1905 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,39 Prozent auf 0,8547 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,8667 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Stellar-Kurs um -0,95 Prozent auf 0,4030 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4069 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0017 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0017 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0082 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0084 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.