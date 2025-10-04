DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.169 ±0,0%Euro1,1728 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J thyssenkrupp 750000 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
Top News
10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat 10 Euro für Deine Kinder geschenkt - Monat für Monat
Welche Notenbanken sind eigentlich börsennotiert? Welche Notenbanken sind eigentlich börsennotiert?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

04.10.25 09:48 Uhr
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag | finanzen.net

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagvormittag entwickeln

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
97.315,0171 CHF 47,1070 CHF 0,05%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
104.168,4784 EUR 50,4245 EUR 0,05%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
90.761,9734 GBP 43,9349 GBP 0,05%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
18.020.776,6297 JPY 8.723,2613 JPY 0,05%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
122.319,8946 USD 59,2110 USD 0,05%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.578,7140 CHF -14,5292 CHF -0,40%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.830,7468 EUR -15,5524 EUR -0,40%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.337,7289 GBP -13,5508 GBP -0,40%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
662.705,5805 JPY -2.690,5089 JPY -0,40%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.498,2566 USD -18,2624 USD -0,40%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,4033 CHF -0,0162 CHF -0,67%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5725 EUR -0,0174 EUR -0,67%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2415 GBP -0,0151 GBP -0,67%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
445,0404 JPY -3,0040 JPY -0,67%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0208 USD -0,0204 USD -0,67%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,6784 CHF -0,0111 CHF -1,62%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7262 EUR -0,0119 EUR -1,62%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6327 GBP -0,0104 GBP -1,62%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
125,6269 JPY -2,0636 JPY -1,62%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8527 USD -0,0140 USD -1,62%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
94,2439 CHF -1,5893 CHF -1,66%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
100,8811 EUR -1,7012 EUR -1,66%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
87,8977 GBP -1,4823 GBP -1,66%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.452,0755 JPY -294,3027 JPY -1,66%
Charts|News

Am Samstagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 0,10 Prozent auf 122.378,75 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (122.378,75 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 3,3 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 84,4 Prozent.

Daneben fällt Litecoin um -1,44 Prozent auf 118,72 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 120,46 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ethereum-Kurs um -0,23 Prozent auf 4.506,10 US-Dollar. Gestern war Ethereum noch 4.516,52 US-Dollar wert.

Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 609,67 US-Dollar am Vortag auf 591,50 US-Dollar nach unten (-2,98 Prozent).

Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergab. Ripple sinkt -0,41 Prozent auf 3,029 US-Dollar, nach 3,041 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Dash-Kurs geht es indes nach unten. Dash verliert -3,48 Prozent auf 30,58 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 31,68 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 0,02 Prozent stärker bei 325,58 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 325,51 US-Dollar.

Daneben fällt NEO um -1,32 Prozent auf 6,291 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,375 US-Dollar.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1879 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1905 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,39 Prozent auf 0,8547 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,8667 US-Dollar wert.

Zeitgleich verringert sich der Stellar-Kurs um -0,95 Prozent auf 0,4030 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,4069 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0017 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0017 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0082 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0084 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com