Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 50,04 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Mercedes-Benz bei einem fairen Aktienwert von 50 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. Mercedes gehöre zu den Unternehmen mit Nachholbedarf bei der Neuausrichtung und entsprechend höherem Forschungs- und Entwicklungsanforderungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:41 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
52,65 €
|Abst. Kursziel*:
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
52,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
|Ø Kursziel:
59,65 €
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:31
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Halten
|DZ BANK
|24.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
