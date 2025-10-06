Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag um Nulllinie

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 55,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 55,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 55,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 55,33 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 55,41 EUR. Bisher wurden heute 57.892 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 63,17 EUR erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 12,30 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 45,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,72 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,68 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,95 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,77 Prozent auf 33,15 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 23.10.2026.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

