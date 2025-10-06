DAX24.453 +0,3%Est505.642 -0,2%MSCI World4.339 +0,1%Top 10 Crypto17,17 +1,0%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.671 +1,2%Euro1,1695 -0,3%Öl65,16 +1,2%Gold3.936 +1,3%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester -- US-Börsen höher erwartet -- AMD und OpenAI mit Milliardendeal -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Airbus, Rheinmetall & Co. im Fokus
Hannover Rück-Aktie steigt deutlich: Höhere Dividende angekündigt - auch Munich Re profitiert
DJE - Gold & Ressourcen DJE - Gold & Ressourcen
Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu

06.10.25 14:21 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Montag an Börse Frankfurt - DAX nach starkem Start in den Oktober erneut fester | finanzen.net

Der DAX zeigt sich nach seiner starken Vorwoche am Montag zunächst unentschlossen, kann im Verlauf dann aber doch etwas zulegen. Das Juli-Rekordhoch bleibt aber noch etwas entfernt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.457,8 PKT 79,0 PKT 0,32%
Der DAX tendierte zum Auftakt in die neue Woche bei 24.357,59 Punkten und damit marginale 0,09 Prozent unter seinem Schluss vom Freitag. Nachdem er bis zum Mittag nicht recht vom Fleck kam, verbucht er mittlerweile kleinere Zuwächse.

Allzeithoch des DAX

Am 10. Juli hatte der deutsche Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Rekordhoch erreicht. Der höchste Schlusskurs der DAX-Geschichte liegt bislang bei 24.549,56 Punkten.

Hoffnung auf Jahresendrally keimt auf

Der DAX hatte in der vergangenen Woche nach dem lethargischen September einen mustergültigen Start in den Oktober hingelegt. Nicht wenige hoffen nun, dass er damit vielleicht die Basis für eine Jahresendrally legt. Die Hoffnung auf weitere US-Zinssenkungen sorge an den Börsen für neue Kursdynamik, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Gefragt seien derzeit vor allem Aktien mit einem Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Zuletzt erhielt der Megatrend durch die Meldung neue Nahrung, dass der ChatGPT-Anbieter OpenAI bei der Platzierung von Belegschaftsanteilen an Investoren eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar erreicht hat.

"Shutdown" in den USA lässt Anleger weitgehend kalt

Der vorab viel beschworene "Shutdown" in den USA, der inzwischen tatsächlich eingetreten ist, konnte der wieder guten Stimmung am deutschen Aktienmarkt bisher nichts anhaben. Ob der Schwung anhält, ist allerdings abzuwarten. Denn wegen des Arbeitsstillstands bei etlichen Regierungsbehörden werden bis auf Weiteres keine Konjunkturdaten mehr von US-Regierungsbehörden veröffentlicht, wie die Statistikabteilungen des Arbeitsministeriums und des Handelsministeriums mitteilten.

An den Finanzmärkten gilt eine weitere Leitzinssenkung der Fed um 0,25 Prozentpunkte Ende Oktober eigentlich als so gut wie sicher. Ohne Wirtschaftsdaten fehle den Währungshütern aber ebenso wie den Anlegern "eine wichtige Grundlage für Entscheidungen", schrieb Analystin Birgit Henseler im Kapitalmarktausblick der DZ Bank. Zudem sei ein Shutdown "ein sichtbares Symbol politischer Dysfunktion und erinnert Investoren daran, dass die US-Politik nicht einmal grundlegende Verwaltungsaufgaben zuverlässig erfüllt". Angesichts der hohen Aktienbewertungen und niedriger Risikoprämien könnte dies stärker auf die Stimmung drücken als in anderen Marktphasen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: viewimage / Shutterstock.com, PhotoSTS / Shutterstock.com

