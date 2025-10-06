DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.339 ±0,0%Top 10 Crypto17,11 +0,7%Nas22.781 -0,3%Bitcoin105.885 +0,4%Euro1,1694 -0,3%Öl65,58 +1,9%Gold3.936 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Allianz 840400 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX vorbörslich wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy, BVB im Fokus
Top News
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken Tesla-Aktie im Fokus: Auslieferungszahlen könnten 2026 die 2-Millionen-Marke knacken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Angebotsausweitung

Ölpreise mit Anstieg - die Gründe

06.10.25 08:01 Uhr
Ölpreise legen zu: Was steckt hinter der aktuellen Entwicklung? | finanzen.net

Die Ölpreise haben mit einem deutlichen Aufschlag auf die jüngste Angebotsausweitung der OPEC+ reagiert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
65,66 USD 1,30 USD 2,02%
News
Ölpreis (WTI)
61,93 USD 1,23 USD 2,03%
News

Die Erhöhung der Fördermenge ab November um täglich 137.000 Barrel (je 159 Liter) wurde am Markt als moderat eingestuft.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Montag zuletzt 65,37 US-Dollar. Das waren 84 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI mit Auslieferung im November stieg um 81 Cent auf 61,69 Dollar.

Am Wochenende hatte das Ölkartell OPEC+ unter Führung von Saudi-Arabien und Russland diesen Schritt bei einer Online-Sitzung beschlossen. Damit behält der Verbund seinen Kurs der vergangenen Monate bei, frühere Kürzungen der Tagesproduktion schrittweise wieder zurückzunehmen. Die Gruppe begründete den Schritt mit den "stabilen globalen Wirtschaftsaussichten" und niedrigen Öl-Lagerständen. Zur OPEC+ gehören neben Saudi-Arabien und Russland auch Algerien, der Irak, Kasachstan, Kuwait, der Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Die Angebotsausweitung sei auf jeden Fall nicht überzogen hoch und sei am unteren Rand der Erwartungen einzuordnen, meinte Chris Weston, Analyst bei der Pepperstone Group. Den Preisanstieg bei Öl erklärt er mit taktischen Käufen von Händlern, die auf dem falschen Fuß erwischt worden seien.

/stk/mis

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com, Robert Lucian Crusitu / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ölpreis