Daimler Truck-Aktie tiefer: Wohl 1.000 Militär-Lkw für Ukraine im Gespräch
Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck wird laut Berichten rund 1.000 militärische Lastwagen des Typs Zetros an die Ukraine liefern.
Werte in diesem Artikel
Die Fahrzeuge seien vor allem für den Treibstoff-Transport bestimmt, berichtet die Frankfurter Allgemeinen Zeitung und beruft sich dabei auf Branchenkreise. Das Unternehmen hat dem Bericht zufolge bereits mehr als 200 Lastwagen dieses Typs für die Ukraine produziert und ausgeliefert. Zum neuen Auftrag wollte sich Daimler Truck laut Zeitung nicht äußern.
Die Daimler Truck-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent auf 35,31 Euro nach.
