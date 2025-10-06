DAX24.383 ±0,0%Est505.622 -0,5%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.116 +0,6%Euro1,1668 -0,5%Öl65,60 +1,9%Gold3.942 +1,4%
Treibstoff-Transport

Daimler Truck-Aktie tiefer: Wohl 1.000 Militär-Lkw für Ukraine im Gespräch

06.10.25 10:39 Uhr
Aktie unter Druck: Daimler Truck soll der Ukraine wohl große Lkw-Lieferung zusagen | finanzen.net

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck wird laut Berichten rund 1.000 militärische Lastwagen des Typs Zetros an die Ukraine liefern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,29 EUR -0,65 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
55,40 EUR 0,06 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Fahrzeuge seien vor allem für den Treibstoff-Transport bestimmt, berichtet die Frankfurter Allgemeinen Zeitung und beruft sich dabei auf Branchenkreise. Das Unternehmen hat dem Bericht zufolge bereits mehr als 200 Lastwagen dieses Typs für die Ukraine produziert und ausgeliefert. Zum neuen Auftrag wollte sich Daimler Truck laut Zeitung nicht äußern.

Die Daimler Truck-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent auf 35,31 Euro nach.

DJG/rio/sha

DOW JONES

