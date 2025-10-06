Treibstoff-Transport

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck wird laut Berichten rund 1.000 militärische Lastwagen des Typs Zetros an die Ukraine liefern.

Die Fahrzeuge seien vor allem für den Treibstoff-Transport bestimmt, berichtet die Frankfurter Allgemeinen Zeitung und beruft sich dabei auf Branchenkreise. Das Unternehmen hat dem Bericht zufolge bereits mehr als 200 Lastwagen dieses Typs für die Ukraine produziert und ausgeliefert. Zum neuen Auftrag wollte sich Daimler Truck laut Zeitung nicht äußern.

Wer­bung Wer­bung

Die Daimler Truck-Aktie gibt im XETRA-Handel zeitweise 1,37 Prozent auf 35,31 Euro nach.

DJG/rio/sha

DOW JONES