Im Aufwind

flatexDEGIRO-Aktie auf Rekordhoch nach Kursverdoppelung 2025

06.10.25 12:38 Uhr
Strukturelles Wachstum treibt flatexDEGIRO-Aktie auf Rekordhoch | finanzen.net

Zu einem Rekordhoch haben sich zum Wochenauftakt die Aktien von flatexDEGIRO aufgeschwungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
29,78 EUR 0,98 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Montagmittag steigt der Kurs via XETRA zeitweise um 5,7 Prozent auf 30,38 Euro und ließ erstmals die runde Marke von 30 Euro hinter sich. Der bisherige Höchststand datierte vom Sommer 2021 bei 29,70 Euro.

Im laufenden Börsenjahr hat sich der Aktienkurs des Online-Brokers mehr als verdoppelt, vom Zwischentief Ende 2022 knapp unter 6 Euro sogar mehr als verfünffacht. Dem waren allerdings 18 Monate mit herben Verlusten unter heftigen Kursschwankungen vorausgegangen.

Analyst Simon Keller von Hauck Aufhäuser IB hatte jüngst von einer "strukturellen Wachstumsstory" geschrieben. Und darauf verwiesen, dass die wichtige Kennziffer des durchschnittlichen täglichen Handelsumsatzes im August auf Jahressicht um 9 Prozent gestiegen war. Im September beschleunigte sich das Wachstum dann nach Angaben des Unternehmens auf 35 Prozent nochmals deutlich.

flatexDEGIRO ist nach der Kurs-Rally in diesem Jahr an der Börse gut 3,3 Milliarden Euro wert. Knapp ein Fünftel der Aktien hält der Gründer und Verleger Bernd Förtsch, dessen Paket somit gut 600 Millionen Euro wert ist.

/bek/ajx/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: flatexDEGIRO

Analysen zu flatexDEGIRO AG

DatumRatingAnalyst
24.09.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025flatexDEGIRO BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.08.2025flatexDEGIRO BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
25.07.2025flatexDEGIRO BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025flatexDEGIRO HaltenWarburg Research
15.07.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025flatexDEGIRO HoldWarburg Research
26.05.2025flatexDEGIRO HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025flatexDEGIRO HoldWarburg Research
11.07.2022flatexDEGIRO UnderweightMorgan Stanley

