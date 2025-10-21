flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,43 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 28 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal bestätigten eine weiter immens hohe Handelsaktivität der Privatkunden, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend. Auch die Salden der Kundenkonten blieben über den Erwartungen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Hold
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
31,80 €
|Abst. Kursziel*:
0,63%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,23%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
