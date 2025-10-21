DAX 24.286 -0,2%ESt50 5.675 -0,2%MSCI World 4.342 +0,0%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.204 -0,5%Euro 1,1591 -0,1%Öl 62,08 +0,7%Gold 4.076 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica Novartis-Aktie etwas höher: Cosentyx erreicht Ziele bei Polymyalgia rheumatica
BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

flatexDEGIRO Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
32,40 EUR +0,82 EUR +2,60 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,43 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN FTG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000FTG1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FNNTF

Jefferies & Company Inc.

flatexDEGIRO Hold

08:01 Uhr
flatexDEGIRO Hold
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
32,40 EUR 0,82 EUR 2,60%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 28 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal bestätigten eine weiter immens hohe Handelsaktivität der Privatkunden, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend. Auch die Salden der Kundenkonten blieben über den Erwartungen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 18:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Hold

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,80 €		 Abst. Kursziel*:
0,63%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,23%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

11:56 flatexDEGIRO Buy UBS AG
08:01 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
10.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
06.10.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO wächst auch im 3. Quartal deutlich – Prognose für das Gesamtjahr 2025 angehoben
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in flatexDEGIRO von vor einem Jahr verdient
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Donnerstagnachmittag zu
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün
dpa-afx ROUNDUP: Online-Broker Flatexdegiro wird optimistischer - Aktie auf Rekordhoch
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO continues to grow significantly in the third quarter – Guidance for full year 2025 raised
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Full-year 2025 guidance raised following continued growth in the third quarter
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO AG: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Best interest sell order of 252.841 shares.
EQS Group EQS-DD: flatexDEGIRO AG: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, Best interest sell order of 75.283 shares.
RSS Feed
flatexDEGIRO AG zu myNews hinzufügen