NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Flatexdegiro von 28 auf 32 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Eckdaten zum dritten Quartal bestätigten eine weiter immens hohe Handelsaktivität der Privatkunden, schrieb Martin Comtesse am Dienstagabend. Auch die Salden der Kundenkonten blieben über den Erwartungen./rob/ag/gl

