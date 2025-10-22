DAX24.312 -0,1%Est505.683 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1588 -0,2%Öl62,10 +0,7%Gold4.085 -1,0%
AKTIE IM FOKUS: Flatexdegiro scheitern knapp an weiterem Rekordhoch

22.10.25 11:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
flatexDEGIRO AG
32,28 EUR 0,52 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von flatexDEGIRO haben sich am Mittwoch dem Rekordhoch von vergangener Woche angenähert, es aber nicht überwunden. In der Spitze stieg der Kurs um 4 Prozent auf 32,90 Euro. Das Rekordhoch vom Donnerstag lag bei 33,28 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

Analyst Andrew Lowe erhöhte am Mittwoch das Kursziel für die Aktien des Online-Brokers um zwei auf 39,50 Euro und ist damit der größte Optimist unter den Experten. Mit seinen Schätzungen liege er um ein Viertel über den Konsensprognosen für 2025 und 2026./bek/jha/

