flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,63 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Quartal hob Analyst Oliver Carruthers am Freitagnachmittag seine Schätzungen an. Er betonte zudem die Optimierung in der Verwaltung der Bareinlagen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
34,16 €
|Abst. Kursziel*:
5,39%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,70%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|09:36
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|23.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|16.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|11.07.22
|flatexDEGIRO Underweight
|Morgan Stanley
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.25
|flatexDEGIRO Halten
|Warburg Research
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|flatexDEGIRO Hold
|Warburg Research
|26.05.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.