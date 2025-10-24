DAX 24.302 +0,3%ESt50 5.695 +0,4%MSCI World 4.378 +0,2%Top 10 Crypto 15,73 +5,7%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 98.813 +0,4%Euro 1,1629 +0,0%Öl 65,10 -0,9%Gold 4.036 -1,1%
flatexDEGIRO Aktie

34,06 EUR +0,22 EUR +0,65 %
STU
Marktkap. 3,63 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111

ISIN DE000FTG1111

Symbol FNNTF

Goldman Sachs Group Inc.

flatexDEGIRO Buy

09:36 Uhr
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO AG
34,06 EUR 0,22 EUR 0,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem starken dritten Quartal hob Analyst Oliver Carruthers am Freitagnachmittag seine Schätzungen an. Er betonte zudem die Optimierung in der Verwaltung der Bareinlagen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
34,16 €		 Abst. Kursziel*:
5,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,70%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

09:36 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
23.10.25 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
22.10.25 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Flatexdegiro auf 36 Euro - 'Buy'
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX bewegt schlussendlich im Plus
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX nachmittags in Grün
finanzen.net MDAX-Papier flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätten Anleger an einem flatexDEGIRO-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fällt letztendlich zurück
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht Verluste
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: flatexDEGIRO continues to grow significantly in the third quarter – Guidance for full year 2025 raised
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: flatexDEGIRO AG: Full-year 2025 guidance raised following continued growth in the third quarter
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
