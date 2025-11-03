DAX 23.887 -0,3%ESt50 5.641 -0,3%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 13,91 +0,8%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.296 +0,9%Euro 1,1494 +0,1%Öl 64,27 -0,1%Gold 3.974 +1,1%
flatexDEGIRO Aktie

33,24 EUR +0,56 EUR +1,71 %
STU
Marktkap. 3,56 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111

ISIN DE000FTG1111

Symbol FNNTF

Goldman Sachs Group Inc.

flatexDEGIRO Buy

13:06 Uhr
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
33,24 EUR 0,56 EUR 1,71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Handelsaktivitäten im Oktober hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch. Dies treibe die Gewinnerwartungen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
32,98 €		 Abst. Kursziel*:
15,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,32%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

