DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt
1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren 1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

flatexDEGIRO Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
32,10 EUR -0,18 EUR -0,56 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,36 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN FTG111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000FTG1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol FNNTF

Jefferies & Company Inc.

flatexDEGIRO Hold

15:31 Uhr
flatexDEGIRO Hold
Aktie in diesem Artikel
flatexDEGIRO AG
32,10 EUR -0,18 EUR -0,56%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Hold" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Broker habe erneut ein positives Update zum aktuellen Geschäftsverlauf abgegeben, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bekräftigt worden sei die Zuversicht für das Jahresende, gestützt auf eine starke Handelsaktivität und Produktdiversifizierung./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Hold

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,86 €		 Abst. Kursziel*:
0,44%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,31%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

15:31 flatexDEGIRO Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.10.25 flatexDEGIRO Buy UBS AG
23.10.25 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu flatexDEGIRO AG

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Siemens Energy, Salzgitter, Deutsche Post, FlatexDeGiro, ASML Stocks in Action: Siemens Energy, Salzgitter, Deutsche Post, FlatexDeGiro, ASML
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen
finanzen.net MDAX-Titel flatexDEGIRO-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in flatexDEGIRO von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX gibt am Donnerstagmittag nach
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in Rot
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: flatexDEGIRO AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: flatexDEGIRO AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: flatexDEGIRO AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: flatexDEGIRO AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
RSS Feed
flatexDEGIRO AG zu myNews hinzufügen