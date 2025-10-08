DAX 24.611 +0,0%ESt50 5.628 +0,1%MSCI World 4.333 -0,1%Top 10 Crypto 16,87 +2,0%Nas 23.025 -0,1%Bitcoin 105.202 -0,1%Euro 1,1570 +0,0%Öl 64,39 -1,3%Gold 3.987 +0,3%
DAX stabil -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas "Autopilot" -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere
TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal TRATON-Aktie dennoch höher: Absatzrückgang im dritten Quartal
flatexDEGIRO Aktie

30,78 EUR -0,42 EUR -1,35 %
STU
Marktkap. 3,24 Mrd. EUR

KGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111

ISIN DE000FTG1111

Symbol FNNTF

UBS AG

flatexDEGIRO Buy

12:31 Uhr
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO AG
flatexDEGIRO AG
30,78 EUR -0,42 EUR -1,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Broker sei aufgrund seines dualen Marken-Ansatzes, der im Vergleich zu regionalen Brokern maßgeschneiderte Preis- und Produktangebote in ganz Europa ermögliche, gut positioniert für Marktanteilsgewinne, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 7 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com

Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy

Unternehmen:
flatexDEGIRO AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,08 €		 Abst. Kursziel*:
17,44%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
30,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
Analyst Name:
Amit Jagadeesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu flatexDEGIRO AG

12:31 flatexDEGIRO Buy UBS AG
06.10.25 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.09.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.25 flatexDEGIRO Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
mehr Analysen

