flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,24 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro mit "Buy" und einem Kursziel von 36,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Online-Broker sei aufgrund seines dualen Marken-Ansatzes, der im Vergleich zu regionalen Brokern maßgeschneiderte Preis- und Produktangebote in ganz Europa ermögliche, gut positioniert für Marktanteilsgewinne, schrieb Amit Jagadeesh in seiner am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 lägen um bis zu 7 Prozent über den Konsensschätzungen./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / 21:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
36,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,08 €
|Abst. Kursziel*:
17,44%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
30,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,58%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|12:31
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|06.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|flatexDEGIRO Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
