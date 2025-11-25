DAX 23.576 +0,5%ESt50 5.621 +0,9%MSCI World 4.345 +0,2%Top 10 Crypto 11,87 -2,7%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.066 -0,6%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,47 -0,3%Gold 4.172 +1,0%
Carl Zeiss Meditec Aktie

Marktkap. 3,94 Mrd. EUR

KGV 35,37 Div. Rendite 0,84%
WKN 531370

ISIN DE0005313704

Symbol CZMWF

RBC Capital Markets

Carl Zeiss Meditec Sector Perform

11:01 Uhr
Carl Zeiss Meditec Sector Perform
Carl Zeiss Meditec AG
45,94 EUR 0,12 EUR 0,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Jack Reynolds-Clark geht skeptisch in die Jahreszahlen der Jenaer am 11. Dezember. Einige Experten lägen mit ihren Prognosen allerdings unter dem Konsens, sodass auf eine kleine Enttäuschung keine überaus große Kursreaktion erfolgen müsse, schrieb er am Dienstagabend./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec Sector Perform

Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
45,78 €		 Abst. Kursziel*:
2,66%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
45,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,31%
Analyst Name:
Jack Reynolds-Clark 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

11:01 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
24.11.25 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
28.10.25 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
20.10.25 Carl Zeiss Meditec Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

