easyJet Aktie
Marktkap. 4,1 Mrd. EURKGV 7,05
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Der Billigflieger habe im angelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen knapp übertroffen und zudem ermutigende Buchungstrends berichtet, schrieb Jarrod Castle in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Buy
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
7,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,52 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Jarrod Castle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
6,16 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|11:21
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|11:21
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.11.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|25.11.25
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|18.04.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.03.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.23
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|25.01.23
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:21
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|11:01
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research