easyJet Aktie

5,35 EUR -0,07 EUR -1,25 %
STU
4,89 CHF -0,11 CHF -2,14 %
BRX
Marktkap. 4,1 Mrd. EUR

KGV 7,05
WKN A1JTC1

ISIN GB00B7KR2P84

Symbol EJTTF

UBS AG

easyJet Buy

12:31 Uhr
easyJet Buy
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
5,35 EUR -0,07 EUR -1,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Easyjet auf "Buy" mit einem Kursziel von 750 Pence belassen. Der Billigflieger habe im angelaufenen Geschäftsjahr die Erwartungen knapp übertroffen und zudem ermutigende Buchungstrends berichtet, schrieb Jarrod Castle in einer Einschätzung vom Dienstag./rob/gl/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Buy

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
7,50 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
5,52 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jarrod Castle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,16 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

11:21 easyJet Hold Deutsche Bank AG
11:01 easyJet Market-Perform Bernstein Research
25.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
25.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
25.11.25 easyJet Buy UBS AG
