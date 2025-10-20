GSK Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Hold" belassen. Die meisten Anleger hielten den vom Pharmakonzern angestrebten Blenrep-Spitzenumsatz von 3 Milliarden US-Dollar derzeit für unerreichbar, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Medikament bleibe aber einer der wichtigeren potenziellen Wachstumstreiber in den kommenden Jahren./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|13:21
|GSK Neutral
|UBS AG
|12:26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
