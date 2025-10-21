DAX 24.296 -0,1%ESt50 5.676 -0,2%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,79 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.336 -0,3%Euro 1,1584 -0,2%Öl 62,45 +1,3%Gold 4.048 -1,9%
Merck Aktie

114,65 EUR -0,30 EUR -0,26 %
STU
Marktkap. 49,11 Mrd. EUR

KGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
Merck KGaA
Merck KGaA
114,65 EUR -0,30 EUR -0,26%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Merck KGaA von 151 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte erste Indikation für 2026 sei angesichts der geopolitischen Risiken in den USA und China "sehr konservativ" formuliert, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Der Bewertungsabschlag des Qualitätsunternehmens zur Branche erscheine ungerechtfertigt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Merck 2016

Zusammenfassung: Merck Kaufen

Unternehmen:
Merck KGaA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
114,80 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
114,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
142,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

