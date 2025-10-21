Merck Aktie
Marktkap. 49,11 Mrd. EURKGV 21,90 Div. Rendite 1,57%
WKN 659990
ISIN DE0006599905
Symbol MKGAF
Merck Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Merck KGaA von 151 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellte erste Indikation für 2026 sei angesichts der geopolitischen Risiken in den USA und China "sehr konservativ" formuliert, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Der Bewertungsabschlag des Qualitätsunternehmens zur Branche erscheine ungerechtfertigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Bildquellen: Merck 2016
Zusammenfassung: Merck Kaufen
|Unternehmen:
Merck KGaA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
114,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
114,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
142,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
