Diese Aktie wird nicht mehr gehandelt
Bernstein Research

Akzo Nobel Outperform

12:46 Uhr
Akzo Nobel Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach Zahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Outperform" belassen. Das dritte Quartal des Chemiekonzerns habe etwas für "Bullen" und auch für "Bären" enthalten, schrieb James Hooper am Mittwoch. Im schwierigen Marktumfeld habe die Geschäftsentwicklung den Erwartungen entsprochen. Allerdings sei die Prognose für das operative Jahresergebnis 2025 leicht nach unten korrigiert worden. Daher könnten die Konsensschätzungen etwas sinken. Optimisten könnten auf überdurchschnittliche Kosteneinsparungen und potenziell verbesserte Endmärkte in Nordamerika verweisen, Pessimisten auf die Jahreszielsenkung, eine negativere Einschätzung des gesamtwirtschaftlichen Umfelds und die Rückstellung für die australischen Rechtsstreitigkeiten./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 05:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

