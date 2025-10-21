Deutsche Bank AG

BNP Paribas Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Buy" belassen. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der französischen Bankentitel wegen der heimischen politischen Unsicherheit sollte sich der Fokus mit den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen wieder auf die robusten Fundamentaldaten richten, schrieb Sharath Kumar in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Sein Favorit ist Societe Generale, während er neben BNP auch Credit Agricole mit "Buy" bewertet./gl/ag

