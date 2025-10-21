DAX 24.296 -0,1%ESt50 5.676 -0,2%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,79 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.336 -0,3%Euro 1,1584 -0,2%Öl 62,45 +1,3%Gold 4.048 -1,9%
BNP Paribas Aktie

Marktkap. 76,27 Mrd. EUR

KGV 6,19 Div. Rendite 8,09%
WKN wurde kopiert
WKN 887771

ISIN wurde kopiert
ISIN FR0000131104

Symbol wurde kopiert
Symbol BNPQF

BNP Paribas S.A.
67,67 EUR -0,24 EUR -0,35%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Buy" belassen. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der französischen Bankentitel wegen der heimischen politischen Unsicherheit sollte sich der Fokus mit den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen wieder auf die robusten Fundamentaldaten richten, schrieb Sharath Kumar in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Sein Favorit ist Societe Generale, während er neben BNP auch Credit Agricole mit "Buy" bewertet./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

