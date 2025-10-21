DAX 24.296 -0,1%ESt50 5.676 -0,2%MSCI World 4.341 +0,0%Top 10 Crypto 14,79 -4,6%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.336 -0,3%Euro 1,1584 -0,2%Öl 62,45 +1,3%Gold 4.048 -1,9%
Netflix Aktie

989,10 EUR -82,50 EUR -7,70 %
STU
1.151,44 USD -86,92 USD -7,02 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 453,39 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

DZ BANK

Netflix Kaufen

13:26 Uhr
Netflix Kaufen
Netflix Inc.
989,10 EUR -82,50 EUR -7,70%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach den Quartalszahlen zwar von 1515 auf 1500 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Der Streaming-Boom kennt keine Grenzen", kommentierte Analyst Markus Leistner am Mittwoch. Steuerquerelen in Brasilien hätten ansonsten sehr solide Ergebnisse zwar etwas belastet. Leistner bleibt aber optimistisch: " Die exklusiven Inhalte, die günstigere, werbefinanzierte Abo-Variante sowie der schwache US-Dollar verliehen Netflix zusätzlich Rückenwind. Mit der letzten Staffel von 'Stranger Things' erscheint zudem ein Serienhit mit Suchtpotenzial."/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:25 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Kaufen

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
$ 1.241,35		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
$ 1.151,44		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Markus Leistner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.415,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

13:26 Netflix Kaufen DZ BANK
09:46 Netflix Outperform Bernstein Research
08:01 Netflix Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:01 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

