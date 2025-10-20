DAX24.259 +1,8%Est505.681 +1,3%MSCI World4.347 +1,2%Top 10 Crypto14,91 +4,4%Nas23.004 +1,4%Bitcoin95.164 +2,1%Euro1,1649 -0,1%Öl60,81 -0,9%Gold4.365 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Plug Power A1JA81 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Fokus: DAX letztlich wieder über 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen mit Plus -- Börsengang von TKMS -- Novo Nordisk, Rüstungstitel, DroneShield, L'Oreal & Kering, Plug Power im Fokus
Top News
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Quartalszahlen voraus

Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

20.10.25 21:01 Uhr
Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal | finanzen.net

Netflix präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.071,00 EUR 44,00 EUR 4,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Netflix wird am 21.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.

Wer­bung

39 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Netflix 41 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,51 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Netflix 9,78 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 46 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 26,39 USD je Aktie, gegenüber 19,83 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 48 Analysten durchschnittlich bei 45,04 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 38,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Netflix

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
15:41Netflix OutperformBernstein Research
17.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
16.10.2025Netflix BuyUBS AG
14.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15:41Netflix OutperformBernstein Research
17.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
16.10.2025Netflix BuyUBS AG
14.10.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Netflix BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen