Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Netflix präsentiert demnächst die Bilanzzahlen zum jüngst beendeten Jahresviertel. Das sehen Analysten voraus.
Werte in diesem Artikel
Netflix wird am 21.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel - Abschlussdatum 30.09.2025 - vorstellen.
39 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,96 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Netflix 41 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,51 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Netflix 9,78 Milliarden USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 46 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 26,39 USD je Aktie, gegenüber 19,83 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 48 Analysten durchschnittlich bei 45,04 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 38,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
