ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Suss Microtec auf 58 Euro - 'Buy'

20.01.26 11:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
46,54 EUR -0,40 EUR -0,85%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) von 40 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die positive Stimmung für die Aktie basiere auf einem begründeten Optimismus hinsichtlich der langfristigen Entwicklung des Halbleiterindustrie-Zulieferers, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:28 / CET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

DatumRatingAnalyst
10:41SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
13.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyWarburg Research
13.01.2026SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJefferies & Company Inc.
02.12.2025SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
