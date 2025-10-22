MARKT USA/Wall Street dürfte auf der Stelle treten - Netflix unter Druck

Zum Start in den Mittwochshandel dürften die US-Börsen zunächst mehr oder weniger auf der Stelle treten. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine kaum veränderte Eröffnung an. Übergeordnet drücke der Zollkonflikt zwischen den USA und China auf die Stimmung, dazu komme der immer noch nicht beigelegte Haushaltsstreit mit der Folge eines andauernden Shutdowns, heißt es. Im Zollkonflikt hat US-Präsident Trump angedeutet, dass ein geplantes Treffen mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping möglicherweise doch nicht stattfinden könnte. Ein ebenfalls geplantes Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin wurde schon abgesagt, nachdem Vertreter Russlands signalisiert hatten, dass ihrerseits keine Bereitschaft bestehe, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar behauptet. Wenig bewegt zeigen sich angesichts fehlender frischer Impulse die US-Anleihen. Die Ölpreise steigen um gut 1 Prozent. Marktteilnehmer verweisen auf Berichte, wonach Indien einwilligen könnte, weniger Öl aus Russland zu importieren, um möglicherweise eine Senkung der Zölle auf indische Ausfuhren in die USA zu erlangen. Beim Gold setzen sich die Gewinnmitnahmen des Vortags fort. Der Preis für die Feinunze verliert ein weiteres Prozent, nachdem es am Dienstag um über 5 Prozent nach unten gegangen war. Mit aktuell 4.086 Dollar liegt der Preis der Feinunze damit schon wieder rund 300 Dollar unter dem Rekordhoch vom Montag.

Impulse für Einzelwerte dürften hauptsächlich von der Bilanzsaison kommen. Vor der Startglocke werden Zahlen von GE Vernova und AT&T erwartet, nach Handelsschluss werden unter anderen IBM, Tesla und Alcoa über den Verlauf des dritten Quartals berichten.

Schon bekannt sind die Quartalszahlen von Netflix. Marktteilnehmer bemängeln die operative Marge, die im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt habe. Vorbörslich fällt die Netflix-Aktie um 6,4 Prozent.

October 22, 2025 06:36 ET (10:36 GMT)