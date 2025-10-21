TotalEnergies Aktie
Marktkap. 111,75 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTFNF
TotalEnergies Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Konjunktur-Gegenwind und eine schneller steigende Verschuldung als erwartet hätten jüngst belastet, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Projekte im Fördergeschäft sowie das Gewinnwachstum im Power-Segment seien entscheidend für eine bessere Stimmung. Veräußerungen sollten zur Bilanzverbesserung beitragen./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
52,63 €
|Abst. Kursziel*:
33,00%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
52,59 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,11%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|08:41
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|08.10.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|03.10.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.