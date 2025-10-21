DAX 24.330 +0,3%ESt50 5.687 +0,1%MSCI World 4.343 +0,0%Top 10 Crypto 15,01 -3,2%Nas 22.954 -0,2%Bitcoin 93.117 -0,6%Euro 1,1614 +0,1%Öl 62,57 +1,5%Gold 4.157 +0,8%
TotalEnergies Aktie

Marktkap. 111,75 Mrd. EUR

KGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Konjunktur-Gegenwind und eine schneller steigende Verschuldung als erwartet hätten jüngst belastet, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Projekte im Fördergeschäft sowie das Gewinnwachstum im Power-Segment seien entscheidend für eine bessere Stimmung. Veräußerungen sollten zur Bilanzverbesserung beitragen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
52,63 €		 Abst. Kursziel*:
33,00%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
52,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,11%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

08:41 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
16.10.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.25 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
15.10.25 TotalEnergies Buy UBS AG
15.10.25 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

Dow Jones TotalEnergies-Aktie fest: Produktionsanstieg sorgt für Auftrieb - Wartungsarbeiten bremsen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TotalEnergies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Erste Schätzungen: TotalEnergies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Dow Jones BP-Aktie steigt: Anteile an Nordsee-Gasfeld für Millionen verkauft
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor 3 Jahren eingebracht
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
Dow Jones TotalEnergies-Aktie fest: Beteiligung an drei Öl- und Gasfeldern in Norwegen soll verkauft werden
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr bedeutet
EN, TOTAL TotalEnergies Sells its GreenFlex Affiliate to the French Group Oteis to Create a Leading Player in Sustainable Consultancy and Solutions
Novinite Shell and TotalEnergies Win LNG Supply Contracts for Bulgaria’s 2025-2026 Deliveries
Benzinga TotalEnergies Profit Outlook Brightens On Refining Strength
Benzinga What Does the Market Think About TotalEnergies SE?
Benzinga TotalEnergies, Veolia Partner To Drive Low-Carbon Future
EN, TOTAL TotalEnergies and Veolia Join Forces for the Energy Transition and the Circular Economy
EN, TOTAL Nicola Mavilla is appointed Senior Vice-President Exploration of TotalEnergies
EN, TOTAL Denmark: TotalEnergies Welcomes a Partner and Future Customer in the Bifrost CCS Project
