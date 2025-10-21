RBC Capital Markets

TotalEnergies Outperform

08:41 Uhr

Aktie in diesem Artikel TotalEnergies 52,59 EUR -0,01 EUR -0,02% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Konjunktur-Gegenwind und eine schneller steigende Verschuldung als erwartet hätten jüngst belastet, schrieb Biraj Borkhataria in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Projekte im Fördergeschäft sowie das Gewinnwachstum im Power-Segment seien entscheidend für eine bessere Stimmung. Veräußerungen sollten zur Bilanzverbesserung beitragen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TotalEnergies SE