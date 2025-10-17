DAX 24.224 +1,7%ESt50 5.673 +1,2%MSCI World 4.340 +1,0%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.950 +1,2%Bitcoin 95.123 +2,1%Euro 1,1661 +0,0%Öl 60,59 -1,2%Gold 4.325 +1,8%
Top News
Hochtief: Der Baukonzern adressierte viele Megatrends - auch die Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen! Hochtief: Der Baukonzern adressierte viele Megatrends - auch die Versorgungssicherheit mit kritischen Rohstoffen!
Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Underperform ein Daimler Truck-Analyse: Bernstein Research stuft Daimler Truck-Aktie mit Underperform ein
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
1.041,60 EUR +13,40 EUR +1,30 %
STU
1.224,32 USD +25,06 USD +2,09 %
BTT
Marktkap. 437,05 Mrd. EUR

KGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
Bernstein Research

Netflix Outperform

15:41 Uhr
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
1.041,60 EUR 13,40 EUR 1,30%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix vor den am 21. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Trotz eines durchwachsenen zweiten Quartals und der seither gedämpften Anlegerstimmung bleibt Analyst Laurent Yoon "grundsätzlich positiv" gestimmt für die Aktie des Streamingdienstes. Umsatz und Margen dürfen den Konsensschätzungen entsprechen oder diese übertreffen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden dürfte dies durch ein solides Abonnentenwachstum, positive Werbetrends, Rückenwind durch die Wechselkurse und im ersten Quartal umgesetzte Preismaßnahmen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Outperform

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 1.390,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 1.199,36		 Abst. Kursziel*:
15,90%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 1.224,32		 Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 1.421,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

15:41 Netflix Outperform Bernstein Research
17.10.25 Netflix Outperform Bernstein Research
16.10.25 Netflix Buy UBS AG
14.10.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.25 Netflix Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Netflix Inc.

finanzen.net Rentabler Netflix-Einstieg? NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel hätte eine Investition in Netflix von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net Ausblick: Netflix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix am Freitagabend mit Aufschlag
finanzen.net Netflix Aktie News: Netflix zeigt sich am Nachmittag fester
dpa-afx Alcaraz und Sinner spielen um Finalsieg und Mega-Prämie
dpa-afx Netflix-Aktie unter Druck: Serie 'Diplomatische Beziehungen' - Was hat die US-Präsidentin vor?
dpa-afx Netflix-Aktie schwächer: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Benzinga Is Netflix Inc Gaining or Losing Market Support?
Benzinga Retail Investors&#39; Top Stocks With Earnings This Week: Tesla, Netflix, Intel and More
Korea Times Sul Kyung-gu on tackling enigmatic role in Netflix black comedy ‘Good News’
Benzinga Pentagon, Elon Musk Vs. Netflix: Could Battle Against &#39;Woke Garbage&#39; Hurt Streaming Giant&#39;s Stock?
Zacks Will Netflix Stock Reach New Heights as Q3 Results Approach?
Zacks Netflix Gears Up to Report Q3 Earnings: Buy, Sell or Hold NFLX Stock?
Zacks Netflix (NFLX) Registers a Bigger Fall Than the Market: Important Facts to Note
Zacks Netflix (NFLX) Q3 Earnings on the Horizon: Analysts' Insights on Key Performance Measures
