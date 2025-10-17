Netflix Aktie
Marktkap. 437,05 Mrd. EURKGV 44,94 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix vor den am 21. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1390 US-Dollar belassen. Trotz eines durchwachsenen zweiten Quartals und der seither gedämpften Anlegerstimmung bleibt Analyst Laurent Yoon "grundsätzlich positiv" gestimmt für die Aktie des Streamingdienstes. Umsatz und Margen dürfen den Konsensschätzungen entsprechen oder diese übertreffen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Untermauert werden dürfte dies durch ein solides Abonnentenwachstum, positive Werbetrends, Rückenwind durch die Wechselkurse und im ersten Quartal umgesetzte Preismaßnahmen./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 1.390,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 1.199,36
|Abst. Kursziel*:
15,90%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 1.224,32
|Abst. Kursziel aktuell:
13,53%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 1.421,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Netflix Inc.
|15:41
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|16.10.25
|Netflix Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.25
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
