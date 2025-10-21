DAX 24.245 -0,4%ESt50 5.662 -0,4%MSCI World 4.332 -0,2%Top 10 Crypto 14,78 -4,6%Nas 22.807 -0,6%Bitcoin 92.870 -0,8%Euro 1,1601 +0,0%Öl 62,65 +1,6%Gold 4.043 -2,0%
Microsoft Aktie

449,80 EUR +4,30 EUR +0,97 %
STU
522,09 USD +4,29 USD +0,83 %
BTT
Marktkap. 3,31 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

UBS AG

Microsoft Buy

15:51 Uhr
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
Microsoft Corp.
449,80 EUR 4,30 EUR 0,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead beschäftigte sich in einem Ausblick auf die am 29. bzw. 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen von Alphabet, Amazon und Microsoft mit deren Cloudgeschäft im dritten Quartal. Unter dem Strich erschienen die Ausgaben für Cloud-Infrastruktur stabil, mit Aufwärtspotenzial aufgrund des fortgesetzt starken Wachstums von Ausgaben für KI, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht minimales Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Marktschätzungen für AWS von Amazon und größeres bei Azure von Microsoft und bei Google Cloud./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 650,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 520,19		 Abst. Kursziel*:
24,95%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 522,09		 Abst. Kursziel aktuell:
24,50%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 632,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Microsoft Corp.

15:51 Microsoft Buy UBS AG
08:21 Microsoft Buy UBS AG
03.10.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
20.08.25 Microsoft Buy UBS AG
31.07.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Microsoft Corp. zu myNews hinzufügen