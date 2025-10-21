Microsoft Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Analyst Karl Keirstead beschäftigte sich in einem Ausblick auf die am 29. bzw. 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen von Alphabet, Amazon und Microsoft mit deren Cloudgeschäft im dritten Quartal. Unter dem Strich erschienen die Ausgaben für Cloud-Infrastruktur stabil, mit Aufwärtspotenzial aufgrund des fortgesetzt starken Wachstums von Ausgaben für KI, schrieb er in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht minimales Aufwärtspotenzial im Vergleich zu den Marktschätzungen für AWS von Amazon und größeres bei Azure von Microsoft und bei Google Cloud./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 19:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 650,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 520,19
|Abst. Kursziel*:
24,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 522,09
|Abst. Kursziel aktuell:
24,50%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 632,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
