Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Microsoft. Das Papier von Microsoft befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,1 Prozent auf 516,22 USD ab.

Die Microsoft-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 516,22 USD abwärts. In der Spitze fiel die Microsoft-Aktie bis auf 513,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 517,76 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.772.766 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,00 USD. Gewinne von 7,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 344,83 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Microsoft-Aktie damit 49,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 3,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,49 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 606,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Microsoft die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,65 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Microsoft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,44 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Microsoft möglicherweise am 04.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,54 USD je Microsoft-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger