Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Dienstagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Microsoft

Die Aktie von Microsoft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Microsoft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 517,34 USD.

Um 15:52 Uhr sprang die Microsoft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 517,34 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 518,66 USD. Bei 517,76 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 421.464 Microsoft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 555,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Gewinne von 7,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD. Der aktuelle Kurs der Microsoft-Aktie ist somit 33,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Microsoft-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,32 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,49 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 606,00 USD.

Am 30.07.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,65 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 76,44 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 64,73 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Microsoft dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Microsoft rechnen Experten am 04.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 15,54 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Microsoft-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Was ist eigentlich Krypto-Gaming und wie lässt sich damit Geld verdienen?

Diese Ratschläge hat Investment-Legende Peter Lynch für Anleger