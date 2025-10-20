Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Montagnachmittag höher
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 514,66 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Die Microsoft-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 514,66 USD. Den Tageshöchststand markierte die Microsoft-Aktie bei 516,00 USD. Bei 514,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 446.958 Microsoft-Aktien umgesetzt.
Bei 555,00 USD erreichte der Titel am 01.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,84 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 344,83 USD. Mit Abgaben von 33,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 3,32 USD an Microsoft-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,49 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 606,00 USD an.
Microsoft gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,95 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent auf 76,44 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,73 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Microsoft-Bilanz für Q1 2026 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz am 04.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 15,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
