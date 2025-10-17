Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagabend gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Microsoft zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Microsoft konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 513,90 USD.

Um 20:07 Uhr stieg die Microsoft-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 513,90 USD. In der Spitze gewann die Microsoft-Aktie bis auf 514,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 508,72 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.857.561 Microsoft-Aktien.

Bei 555,00 USD markierte der Titel am 01.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Microsoft-Aktie 8,00 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 344,83 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Microsoft-Aktie mit einem Verlust von 32,90 Prozent wieder erreichen.

Für Microsoft-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,49 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 606,00 USD je Microsoft-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat Microsoft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,95 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76,44 Mrd. USD – ein Plus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Microsoft 64,73 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Microsoft veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Microsoft-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 15,54 USD je Microsoft-Aktie.

