Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS macht seine Pläne für einen Börsengang offiziell.

Abhängig von den Marktbedingungen sei für 2026 eine Doppelnotierung in Paris und Frankfurt geplant, teilte das in Amsterdam ansässige Unternehmen am Mittwoch mit. Zuvor hatte bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg über eine bevorstehende Ankündigung berichtet und sich dabei auf eingeweihte Personen gestützt.

Nach KNDS-Angaben soll der IPO (Initial Public Offering) die langfristige Wachstumsstrategie des Panzerherstellers unterstützen und seinen Zugang zu Kapitalmärkten erweitern. Zudem sollen die erhofften Einnahmen weitere Investitionen in industrielle Kapazitäten, Technologie und Innovation ermöglichen.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Spekulationen über einen Gang von KNDS auf das Parkett gegeben. Laut den Bloomberg-Angaben peilt KNDS eine Bewertung von rund 20 Milliarden Euro an.

KNDS ist Hersteller des von der Ukraine gegen Russland eingesetzten Panzer Leopard 2 und gilt als eines der wichtigsten Verteidigungsunternehmen Europas. Der Panzerhersteller entstand vor einem Jahrzehnt durch die Fusion von Krauss-Maffei Wegmann und dem französischen Unternehmen Nexter. Aktuell befindet sich KNDS im Besitz der deutschen Familie hinter Krauss-Maffei Wegmann und der französischen Regierung.

