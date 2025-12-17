SynBiotic-Aktie seit Freitag mehr als verdoppelt - Neuer Ankerinvestor
Der Kurssprung der SynBiotic-Aktien in dieser Woche hat sich am Mittwoch fortgesetzt.
Werte in diesem Artikel
Durch den Anstieg via XETRA um mehr als 12 Prozent auf zuletzt 3,55 Euro hat sich der Kurs seit Freitag mehr als verdoppelt. In der Spitze wurden am Mittwoch 3,78 Euro gezahlt - ein Kurs, den es letztmals im März gab. Am Montag und Dienstag waren die SynBiotic-Aktien jeweils schon um bis zu 42 Prozent hochgesprungen. Erst in der vergangenen Woche waren sie nahe 1,50 Euro auf ein Rekordtief gefallen.
Experte Harald Hof vom Analysehaus MWB verwies am Mittwoch darauf, dass das Unternehmen zuletzt mehrere positive Entwicklungen vermeldet habe, die seinen positiven Ansatz mit einer "spekulativen Kaufempfehlung" untermauerten. Er erwähnte zwei kleinere Kapitalerhöhungen, die Insolvenz einer nicht zum Kerngeschäft zählenden Tochter, positiven Sektor-Rückenwind und den Einstieg des Hanf-Aktienfonds Cansoul als neuen Ankerinvestor. Am Vortag war vermeldet worden, dass sich dieser im Rahmen einer Barkapitalerhöhung beteiligt hat.
