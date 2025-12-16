DAX24.075 -0,6%Est505.722 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 +3,5%Nas22.995 -0,3%Bitcoin74.708 +1,7%Euro1,1767 +0,1%Öl59,02 -2,2%Gold4.302 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten durchwachsen: DAX sackt ab -- Wall Street im Minus -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ölpreise, Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Palantir im Fokus
Top News
Einer der größten KI-Gewinner? - Dieser ETF toppt den S&P 500-Index Einer der größten KI-Gewinner? - Dieser ETF toppt den S&P 500-Index
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagnachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Dienstagnachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

EQS-Adhoc: SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

16.12.25 17:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
SynBiotic SE
2,96 EUR 0,39 EUR 14,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: SynBiotic SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
SYNBIOTIC SE: DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

16.12.2025 / 17:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wer­bung

Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

 

DURCHFÜHRUNG EINER KAPITALERHÖHUNG BESCHLOSSEN

 

Düsseldorf, 16.12.2025 – Die SYNBIOTIC SE (die „Gesellschaft“) hat heute beschlossen, von dem bestehenden genehmigten Kapital 2024 teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 200.000,00 durch Ausgabe von bis zu 200.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00 je Aktie (die „Neuen Aktien“) gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2024 gewinnberechtigt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der Neuen Aktien zum Platzierungspreis in Höhe von EUR 1,70 wird die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München zugelassen

Wer­bung

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll dem Wachstum der Gesellschaft dienen.

 

Über SYNBIOTIC SE:

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.

Wer­bung

Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit.


Kontakt:

Daniel Kruse
Geschäftsführender Direktor
ir@synbiotic.com

 

 



Ende der Insiderinformation

16.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SYNBIOTIC SE
Münsterstr. 336
40470 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: office@synbiotic.com
Internet: https://www.synbiotic.com/
ISIN: DE000A3E5A59
WKN: A3E5A5
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2246746

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2246746  16.12.2025 CET/CEST

Ausgewählte Hebelprodukte auf SynBiotic

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SynBiotic

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu SynBiotic SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung