DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,8%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.290 -0,2%Euro1,1810 +0,1%Öl66,30 -0,4%Gold3.743 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind Trend-ETFs: Warum sie für Langfrist-Anleger riskant sind
Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als Strategy nachzuahmen Strategy-Aktie als Vorbild? Krypto-Treasury-Unternehmen müssen mehr leisten, als Strategy nachzuahmen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Neuer Fokus

NVIDIA-Aktie: Rückzug aus direktem Cloud-Wettbewerb - AWS behauptet Marktführerschaft

23.09.25 03:42 Uhr
NASDAQ-Aktie NVIDIA: Rückzug aus dem Cloud-Wettbewerb - Amazons AWS bleibt Marktführer | finanzen.net

NVIDIA zieht sich aus dem direkten Cloud-Wettbewerb zurück und positioniert sich als Vermittler für GPU-Kapazitäten. Gleichzeitig behauptet AWS seine Spitzenposition im globalen Cloud-Markt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
214,65 EUR -2,35 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
194,04 EUR -3,58 EUR -1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
435,05 EUR -6,85 EUR -1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
155,60 EUR 5,50 EUR 3,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• NVIDIA richtet Cloud-Strategie neu aus
• Kein Wettbewerb mit Amazon und Microsoft mehr
• AWS bleibt Marktführer bei Cloudinfrastruktur

Wer­bung

NVIDIA zieht sich aus Cloud zurück

NVIDIA hat die Ausrichtung seiner Cloud-Strategie leise, aber deutlich verschoben. Während die DGX Cloud ursprünglich als Premium-Angebot für Unternehmenskunden gestartet war, wird sie inzwischen vor allem für interne Forschungszwecke genutzt, wie Toms Hardware berichtet. In den aktuellen Quartalszahlen taucht der Dienst zwar weiterhin als Umsatzposten auf, spielt extern jedoch kaum noch eine Rolle.

Der ursprüngliche Premiumpreis von rund 36.999 US-Dollar pro H100-Instanz im Monat hatte in Zeiten von GPU-Knappheit noch seine Berechtigung, sei aber angesichts gesunkener Marktpreise kaum wettbewerbsfähig. Große Anbieter wie AWS haben ihre Preise inzwischen um bis zu 45 Prozent gesenkt, sodass DGX Cloud als Engpasslösung praktisch überflüssig geworden sei.

Stattdessen rücke Lepton in den Mittelpunkt. Der neue GPU-Marktplatz fungiert als Vermittler und verteilt KI-Workloads an Partner wie AWS, Azure oder kleinere Cloud-Anbieter. NVIDIA positioniert sich damit weniger als Konkurrent, sondern als Aggregator, der den globalen GPU-Datenverkehr steuert. Für Entwickler bringt das breiteren Zugang zu GPU-Kapazitäten zu marktgerechten Preisen, für NVIDIA mehr Einfluss und ein stabiles Ökosystem - ohne selbst massive Cloud-Infrastruktur vorhalten zu müssen.

Wer­bung

Keine Konkurrenz zu Amazon und Microsoft mehr

Mit dem Rückzug setzte NVIDIA ein klares Signal, dass man nicht mehr direkt mit Hyperscalern wie AWS oder Microsoft Azure konkurrieren will.

TD Cowen hat seine Kaufempfehlung für Amazon zuletzt bestätigt und das Kursziel bei 255 US-Dollar belassen. Begründet wurde dies laut investing.com vor allem mit den Wachstumsperspektiven der Cloud-Sparte AWS. Laut einer Umfrage unter IT-Entscheidern setzen bereits 41 Prozent der Unternehmen, die generative KI nutzen, auf AWS. Zudem planen die Befragten, ihren Cloud-Anteil für KI von aktuell 12 auf 28 Prozent bis 2028 auszuweiten. Das stützt die Prognose einer jährlichen Wachstumsrate von rund 20 Prozent für AWS-Umsätze bis 2030.

Microsoft bleibt mit Azure derweil der wichtigste AWS-Konkurrent. Für die kommenden Jahre erwarten Analysten laut Seeking Alpha ein durchschnittliches Azure-Wachstum von rund 30,5 Prozent, getragen durch die starke KI-Integration und die OpenAI-Partnerschaft.

Wer­bung

Insgesamt sehen Experten sowohl bei Amazon als auch bei Microsoft anhaltend starke Wachstumschancen im Cloud-Markt - mit AWS und Azure als dominierende Plattformen, die den Wettbewerb um generative KI-Infrastrukturen anführen.

Marktführer bei Cloudinfrastruktur

Amazon Web Services (AWS) bleibt damit wie Statista bestätigt trotz wachsendem Wettbewerb die klare Nummer eins im globalen Cloud-Markt. Laut Synergy Research Group hielt AWS im zweiten Quartal 2025 einen Marktanteil von 30 Prozent, gefolgt von Microsoft Azure mit 20 Prozent und Google Cloud mit 13 Prozent. Zusammen kontrollieren die drei Anbieter mehr als 60 Prozent des Marktes, während kleinere Wettbewerber kaum über einstellige Anteile hinauskommen.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com, michelmond / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen