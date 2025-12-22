Montagshandel in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Ende des Montagshandels fester

Kursentwicklung im Fokus

So performte der S&P 500 am Montag zum Handelsende.

Schlussendlich tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,64 Prozent stärker bei 6.878,49 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 54,559 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,519 Prozent auf 6.869,96 Punkte an der Kurstafel, nach 6.834,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 6.882,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.855,74 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6.602,99 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.693,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der S&P 500 mit 5.930,85 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 17,21 Prozent. Bei 6.920,34 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Norwegian Cruise Line (+ 5,34 Prozent auf 24,27 USD), Huntington Ingalls Industries (+ 5,01 Prozent auf 353,52 USD), Constellation Brands A (+ 4,98) Prozent auf 141,74 USD), Micron Technology (+ 4,01 Prozent auf 276,59 USD) und Synopsys (+ 3,78 Prozent auf 481,24 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Lumen Technologies (-5,13 Prozent auf 7,77 USD), Seagate Technology (-4,56 Prozent auf 282,85 USD), Dollar Tree (-4,18 Prozent auf 122,49 USD), Dominion Energy (-3,72 Prozent auf 57,22 USD) und Carvana (-3,69 Prozent auf 433,59 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.835.755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 3,751 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 1.200,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net