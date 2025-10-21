GNW-News: Teva und Prestige Biopharma schließen Lizenzvereinbarung für die Vermarktung von Tuznue® in Europa

Werte in diesem Artikel

^* Teva und Prestige geben eine Lizenz- und Liefervereinbarung für die

Vermarktung des von Prestige hergestellten Arzneimittels Tuznue(®) bekannt,

einem Biosimilar zu Herceptin(®) (trastuzumab)

* Die Europäische Kommission (EK) erteilte Tuznue(®) im September 2024 die

Marktzulassung

* Die Partnerschaft vereint das Know-how beider Unternehmen im Bereich

Biosimilars

TEL AVIV, Israel, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teva Pharmaceuticals

International GmbH, eine Tochtergesellschaft von Teva Pharmaceutical Industries

Ltd. (NYSE und TASE: TEVA), hat mit Prestige Biopharma eine Lizenzvereinbarung

über die Vermarktung von Tuznue(®) (trastuzumab), einem Biosimilar zu

Herceptin(®), in den meisten europäischen Märkten geschlossen.

Tuznue(®) ist für die Behandlung von Brustkrebs und metastasiertem Magenkrebs

zugelassen. Die Europäische Kommission (EK) erteilte Prestige Biopharma im

September 2024 die Marktzulassung für Tuznue(®).

Im Rahmen der Lizenz- und Liefervereinbarung sicherte sich Teva die Rechte zur

Vermarktung und zum Vertrieb von Tuznue(®) in den meisten europäischen Märkten

und kann dabei auf sein umfangreiches Vertriebsnetz und seine bewährte Expertise

im Bereich Biosimilars zurückgreifen. Prestige Biopharma ist für die Produktion

und Bereitstellung in seinen EU-GMP-zertifizierten, hochmodernen Anlagen

verantwortlich, die mit fortschrittlicher Einwegtechnologie ausgestattet sind.

?Wir engagieren uns leidenschaftlich für die Zukunft von Biosimilars und die

Vorteile, die sie für Patienten und Gesundheitssysteme mit sich bringen",

kommentierte Richard Daniell, Executive Vice President, European Commercial,

Teva.?Dank unserer umfassenden kommerziellen Erfahrung mit Biosimilars und

unserer breiten Vertriebs- und Marketingpräsenz in ganz Europa können wir

Patienten dringend benötigte Medikamente bereitstellen. Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit Prestige, um Tuznue(®) in Europa kommerziell erfolgreich zu

machen."

?Wir freuen uns sehr darüber, mit Teva, einem weltweit führenden

Biopharmaunternehmen, zusammenzuarbeiten und Tuznue(®) Patienten in ganz Europa

zugänglich zu machen", so Lisa Park, CEO von Prestige Biopharma.?Diese

Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um Prestige Biopharma als weltweit

führendes biopharmazeutisches Unternehmen zu etablieren. Die umfassende

Marktpräsenz von Teva wird die erfolgreiche Markteinführung von Tuznue(®)

vorantreiben und gleichzeitig die Entwicklung unserer erweiterten Biosimilar-

Pipeline einschließlich Bevacizumab und 14 weiterer Kandidaten beschleunigen."

Die Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für das Biosimilar-Portfolio von

Prestige und signalisiert Fortschritte bei der Ausweitung des Zugangs zu

kostengünstigen Therapien in ganz Europa.

Über Tuznue(®)

Tuznue(®) ist ein Biosimilar zu Herceptin(®) (trastuzumab) und wurde entwickelt,

um Patienten eine kostengünstigere therapeutische Alternative zu bieten. Es

weist eine ähnliche Wirksamkeit und Sicherheit wie das Originalarzneimittel auf.

Tuznue(®) ist für die Behandlung von Patienten mit HER2-positivem metastasiertem

Brustkrebs, HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium und HER2-positivem

metastasiertem Magenkrebs indiziert.

Über Teva

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) ist ein führendes

innovationsorientiertes Biopharmaunternehmen, das durch weltweit führendes

Generika-Geschäft gestützt wird. Seit über 120 Jahren hat Teva sein Engagement

für die Verbesserung der Gesundheit nie aufgegeben. Ob durch Innovationen in den

Bereichen Neurowissenschaften und Immunologie oder durch die weltweite

Bereitstellung komplexer Generika, Biosimilars und Apothekenmarken - Teva hat es

sich zur Aufgabe gemacht, den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden,

heute und in Zukunft. Bei Teva geben wir alles für ein gesünderes Leben. Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.tevapharm.com (http://www.tevapharm.com/).

Über Prestige Biopharma

Das 2015 in Singapur gegründete biopharmazeutische Unternehmen Prestige

Biopharma verfügt über ein diversifiziertes Portfolio und eine eigene GMP-

konforme Produktionsstätte in Korea mit einer Kapazität von 154.000 Litern. Zu

den zahlreichen Assets des Unternehmens zählen ein erstklassiges

Antikörpermedikament und wichtige Biosimilars, die auf Blockbuster-Medikamenten

basieren und sich derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.

Teva Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private

Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den aktuellen Einschätzungen

und Erwartungen der Geschäftsführung basieren und erheblichen bekannten und

unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass

unsere zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in

diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die

Verwendung von Wörtern wie?sollte",?erwarten",?vorhersehen",?schätzen",

?Ziel",?können",?prognostizieren",?Anleitung",?beabsichtigen",?planen",

?glauben" und andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke im Zusammenhang mit einer

Diskussion über die zukünftige Betriebs- oder Finanzleistung identifiziert

werden. Zu den wichtigen Faktoren, die zu solchen Unterschieden führen oder dazu

beitragen könnten, gehören Risiken in Bezug auf: unsere Fähigkeit, unsere

Vereinbarung mit Prestige Biopharma über die Vermarktung von Tuznue(®)

(trastuzumab), dem Biosimilar zu Herceptin(®), in den meisten europäischen

Märkten effektiv umzusetzen; unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auf dem

europäischen Markt; unsere Fähigkeit, uns erfolgreich auf dem Markt zu

behaupten, einschließlich unserer Fähigkeit, zusätzliche pharmazeutische

Produkte zu entwickeln und zu vermarkten; unsere Fähigkeit, unsere

Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen, einschließlich der profitablen

Vermarktung unseres Biosimilar-Portfolios, sei es organisch oder durch

Geschäftsentwicklung; sowie andere Faktoren, die in unserem Quartalsbericht auf

Formblatt 10-Q für das zweite Quartal 2025 und in unserem Jahresbericht auf

Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr,

einschließlich der Abschnitte?Risikofaktoren" und?Zukunftsgerichtete

Aussagen", erörtert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den

Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Daher übernehmen wir keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen oder andere hier enthaltene Informationen infolge

neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu

aktualisieren oder zu überarbeiten. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht

übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Medienanfragen an Teva

TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com

Investor Relations-Anfragen an Teva

TevaIR@tevapharm.com (mailto:TevaIR@tevapharm.com)

Â°