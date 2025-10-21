GNW-News: Teva und Prestige Biopharma schließen Lizenzvereinbarung für die Vermarktung von Tuznue® in Europa
^* Teva und Prestige geben eine Lizenz- und Liefervereinbarung für die
Vermarktung des von Prestige hergestellten Arzneimittels Tuznue(®) bekannt,
einem Biosimilar zu Herceptin(®) (trastuzumab)
* Die Europäische Kommission (EK) erteilte Tuznue(®) im September 2024 die
Marktzulassung
* Die Partnerschaft vereint das Know-how beider Unternehmen im Bereich
Biosimilars
TEL AVIV, Israel, Oct. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teva Pharmaceuticals
International GmbH, eine Tochtergesellschaft von Teva Pharmaceutical Industries
Ltd. (NYSE und TASE: TEVA), hat mit Prestige Biopharma eine Lizenzvereinbarung
über die Vermarktung von Tuznue(®) (trastuzumab), einem Biosimilar zu
Herceptin(®), in den meisten europäischen Märkten geschlossen.
Tuznue(®) ist für die Behandlung von Brustkrebs und metastasiertem Magenkrebs
zugelassen. Die Europäische Kommission (EK) erteilte Prestige Biopharma im
September 2024 die Marktzulassung für Tuznue(®).
Im Rahmen der Lizenz- und Liefervereinbarung sicherte sich Teva die Rechte zur
Vermarktung und zum Vertrieb von Tuznue(®) in den meisten europäischen Märkten
und kann dabei auf sein umfangreiches Vertriebsnetz und seine bewährte Expertise
im Bereich Biosimilars zurückgreifen. Prestige Biopharma ist für die Produktion
und Bereitstellung in seinen EU-GMP-zertifizierten, hochmodernen Anlagen
verantwortlich, die mit fortschrittlicher Einwegtechnologie ausgestattet sind.
?Wir engagieren uns leidenschaftlich für die Zukunft von Biosimilars und die
Vorteile, die sie für Patienten und Gesundheitssysteme mit sich bringen",
kommentierte Richard Daniell, Executive Vice President, European Commercial,
Teva.?Dank unserer umfassenden kommerziellen Erfahrung mit Biosimilars und
unserer breiten Vertriebs- und Marketingpräsenz in ganz Europa können wir
Patienten dringend benötigte Medikamente bereitstellen. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Prestige, um Tuznue(®) in Europa kommerziell erfolgreich zu
machen."
?Wir freuen uns sehr darüber, mit Teva, einem weltweit führenden
Biopharmaunternehmen, zusammenzuarbeiten und Tuznue(®) Patienten in ganz Europa
zugänglich zu machen", so Lisa Park, CEO von Prestige Biopharma.?Diese
Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um Prestige Biopharma als weltweit
führendes biopharmazeutisches Unternehmen zu etablieren. Die umfassende
Marktpräsenz von Teva wird die erfolgreiche Markteinführung von Tuznue(®)
vorantreiben und gleichzeitig die Entwicklung unserer erweiterten Biosimilar-
Pipeline einschließlich Bevacizumab und 14 weiterer Kandidaten beschleunigen."
Die Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für das Biosimilar-Portfolio von
Prestige und signalisiert Fortschritte bei der Ausweitung des Zugangs zu
kostengünstigen Therapien in ganz Europa.
Über Tuznue(®)
Tuznue(®) ist ein Biosimilar zu Herceptin(®) (trastuzumab) und wurde entwickelt,
um Patienten eine kostengünstigere therapeutische Alternative zu bieten. Es
weist eine ähnliche Wirksamkeit und Sicherheit wie das Originalarzneimittel auf.
Tuznue(®) ist für die Behandlung von Patienten mit HER2-positivem metastasiertem
Brustkrebs, HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium und HER2-positivem
metastasiertem Magenkrebs indiziert.
Über Teva
Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) ist ein führendes
innovationsorientiertes Biopharmaunternehmen, das durch weltweit führendes
Generika-Geschäft gestützt wird. Seit über 120 Jahren hat Teva sein Engagement
für die Verbesserung der Gesundheit nie aufgegeben. Ob durch Innovationen in den
Bereichen Neurowissenschaften und Immunologie oder durch die weltweite
Bereitstellung komplexer Generika, Biosimilars und Apothekenmarken - Teva hat es
sich zur Aufgabe gemacht, den Bedürfnissen der Patienten gerecht zu werden,
heute und in Zukunft. Bei Teva geben wir alles für ein gesünderes Leben. Weitere
Informationen erhalten Sie unter www.tevapharm.com (http://www.tevapharm.com/).
Über Prestige Biopharma
Das 2015 in Singapur gegründete biopharmazeutische Unternehmen Prestige
Biopharma verfügt über ein diversifiziertes Portfolio und eine eigene GMP-
konforme Produktionsstätte in Korea mit einer Kapazität von 154.000 Litern. Zu
den zahlreichen Assets des Unternehmens zählen ein erstklassiges
Antikörpermedikament und wichtige Biosimilars, die auf Blockbuster-Medikamenten
basieren und sich derzeit in der klinischen Entwicklung befinden.
Teva Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private
Securities Litigation Reform Act von 1995, die auf den aktuellen Einschätzungen
und Erwartungen der Geschäftsführung basieren und erheblichen bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass
unsere zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in
diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die
Verwendung von Wörtern wie?sollte",?erwarten",?vorhersehen",?schätzen",
?Ziel",?können",?prognostizieren",?Anleitung",?beabsichtigen",?planen",
?glauben" und andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke im Zusammenhang mit einer
Diskussion über die zukünftige Betriebs- oder Finanzleistung identifiziert
werden. Zu den wichtigen Faktoren, die zu solchen Unterschieden führen oder dazu
beitragen könnten, gehören Risiken in Bezug auf: unsere Fähigkeit, unsere
Vereinbarung mit Prestige Biopharma über die Vermarktung von Tuznue(®)
(trastuzumab), dem Biosimilar zu Herceptin(®), in den meisten europäischen
Märkten effektiv umzusetzen; unsere Marketing- und Vertriebskapazitäten auf dem
europäischen Markt; unsere Fähigkeit, uns erfolgreich auf dem Markt zu
behaupten, einschließlich unserer Fähigkeit, zusätzliche pharmazeutische
Produkte zu entwickeln und zu vermarkten; unsere Fähigkeit, unsere
Wachstumsstrategie erfolgreich umzusetzen, einschließlich der profitablen
Vermarktung unseres Biosimilar-Portfolios, sei es organisch oder durch
Geschäftsentwicklung; sowie andere Faktoren, die in unserem Quartalsbericht auf
Formblatt 10-Q für das zweite Quartal 2025 und in unserem Jahresbericht auf
Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr,
einschließlich der Abschnitte?Risikofaktoren" und?Zukunftsgerichtete
Aussagen", erörtert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den
Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Daher übernehmen wir keine Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen oder andere hier enthaltene Informationen infolge
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu
aktualisieren oder zu überarbeiten. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht
übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.
Medienanfragen an Teva
TevaCommunicationsNorthAmerica@tevapharm.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CK_MG7ZDsjQMgmL7EgExg23YK4HBOinZ1g96
UO7dc-qIS6WPpgq4q3zt1rpkGHEnA9KOWQS1hgxUBHx78JMzW5iYhXCGQmH-
ZgAJqAm2bzTZixpEKL100tNdqQsE2vmoBFyhDe2bsUSQokKmoJIXZa87HDGax4GoexuBq-jXsNQ=)
Investor Relations-Anfragen an Teva
TevaIR@tevapharm.com (mailto:TevaIR@tevapharm.com)
Alle: Alle Empfehlungen