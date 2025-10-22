ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Adidas auf 234 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für adidas von 236 auf 234 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Herzogenauracher behalten nach der "lange erwarteten Prognoseerhöhung" zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" für einen kurzfristig besonders hohen Kursoptimismus. Das ordentliche Ausmaß der Prognoseerhöhung dürfte die Aktien nämlich weiter antreiben, schrieb Wendy Liu am Mittwoch. Die Bewertung der Aktien liege weiter klar unter dem historischen Schnitt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 00:50 / BST