Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne

Marktbericht

Letztendlich zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Der NASDAQ Composite verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 22.660,01 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,048 Prozent auf 22.580,36 Punkte an der Kurstafel, nach 22.591,15 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Dienstag bei 22.671,39 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.493,96 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, einen Stand von 21.455,55 Punkten. Der NASDAQ Composite wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 20.369,73 Punkten auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18.189,17 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 17,53 Prozent. Bei 22.801,90 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14.784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Nissan Motor (+ 8,37 Prozent auf 2,46 USD), Repligen (+ 7,72 Prozent auf 133,67 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 5,32 Prozent auf 20,20 USD), Integra LifeSciences (+ 5,14 Prozent auf 14,33 USD) und OSI Systems (+ 4,73 Prozent auf 249,24 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen inTest (-9,31 Prozent auf 7,89 USD), AXT (-8,18 Prozent auf 4,49 USD), Grupo Financiero Galicia (-6,48 Prozent auf 27,56 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5,35 Prozent auf 4,60 USD) und Hooker Furniture (-4,15 Prozent auf 10,15 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 65.397.789 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,689 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,71 zu Buche schlagen. Mit 10,61 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

