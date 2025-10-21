MÄRKTE USA/Börsen laufen weiter mit guten Unternehmenszahlen

DOW JONES--Nach dem freundlichen Wochenstart legten die Kurse am Dienstag an der Wall Street noch etwas zu. Während weiter die Hoffnung auf ein konstruktives Miteinander der USA und Chinas beim Thema Außenhandel die Stimmung stützte, nahm die Quartalsberichtssaison kräftig Fahrt auf - und hier überwogen klar positive Nachrichten. US-Präsident Donald Trump hatte am Montag gesagt, er sei optimistisch, ein "wirklich faires und wirklich großartiges Handelsabkommen" mit China abzuschließen. Der Stimmung zuträglich dürfte auch gewesen sein, dass die USA mit Australien ein Abkommen vereinbart haben, das den Zugang zu Seltenen Erden verbessern, mithin die Abhängigkeit von China verringern soll.

Wer­bung Wer­bung

Konjunkturseitig ging der "Blindflug" wegen des weiter herrschenden "Shutdowns" zwar weiter, also des Stillstands von Teilen der US-Behörden und -Einrichtungen, die auch für Datenermittlung und -verbreitung zuständig sind. Laut Marktteilnehmern sind die Anleger aber zuversichtlicher, dass der Stillstand bald beendet werden könnte, nachdem ein Berater des Weißen Hauses angedeutet habe, noch in dieser Woche könne es soweit sein.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,5 Prozent auf 46.925 Punkte, der S&P-500 schloss mit 6.735 praktisch unverändert, während der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent nachgab. An der Nyse wurden 1.602 (Montag: 2.245) Kursgewinner gezählt, denen 1.178 (530) -verlierer gegenüberstanden. Unverändert schlossen 41 (69) Titel.

Am Anleihemarkt tat sich wenig, die Zehnjahresrendite sank um 2 Basispunkte auf 3,96 Prozent. Der Dollar legte zu, der Euro wurde zu Börsenschluss mit 1,1600 Dollar bezahlt. Deutlich nach unten ging es für das Gold. Die Feinunze verbilligte sich um 5,4 Prozent und gab die starken Gewinne vom Vortag auf ein Rekordhoch mehr als wieder ab. Im Handel war von einer eher gesunden Korrekturbewegung nach der Rally die Rede. Die Ölpreise zogen an, für WTI ging es 0,6 Prozent nach oben.

Wer­bung Wer­bung

Überwiegend starke Unternehmenszahlen

Der Rüstungskonzern RTX hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem im Berichtsquartal Umsatz und Gewinn gesteigert wurden und die Erwartungen übertrafen. RTX zogen um 7,6 Prozent an. Der Wettbewerber Lockheed Martin hob ebenso seine Gewinnprognose an und will die Produktion hochfahren, weil er weiterhin eine starke Nachfrage nach seinen Rüstungsprogrammen sieht. Die Aktie gab dennoch um 3,2 Prozent nach.

GE Aerospace schnitt im Geschäftsquartal besser als vermutet ab und erhöhte ebenfalls die Prognose. Die Aktie des Triebwerksherstellers zog um 1,3 Prozent an.

Ergebnisse und Umsätze von General Motors übertrafen im dritten Quartal die Schätzungen der Wall Street bei Weitem, trotz einer 1,6 Milliarden Dollar Sonderbelastung wegen des teilweisen Rückzugs aus der Fertigung von Elektroautos. Dazu hob der Autobauer die Gewinnprognose an. Der Kurs schnellte daraufhin um 14,8 Prozent nach oben.

Wer­bung Wer­bung

Der Mischkonzern 3M verbuchte im dritten Quartal einen Gewinnrückgang, den Umsatz steigerte er jedoch. Die Prognose für den bereinigten Jahresgewinn erhöhte 3M. Der Kurs stieg um 7,7 Prozent und stützte damit ebenso den Dow wie die 4,1 Prozent festere Coca-Cola-Aktie. Coca-Cola steigerte Umsatz und Gewinn infolge höherer Preise, eines besseren Produktmixes und eines leichten Volumenanstiegs.

Philip Morris hob den Ausblick an. Außerdem verzeichnete der Tabakkonzern im Berichtsquartal steigende Gewinne und Umsätze. Die Aktie stand dennoch stark unter Druck und verlor 3,8 Prozent. Marktbeobachter verwiesen darauf, dass Preisanpassungen im Berichtsquartal zulasten des operativen Gewinns gegangen seien.

Zions Bancorp stiegen um 1,3 Prozent, nachdem die Regionalbank den Gewinn im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr gesteigert hat. Zions hatte vergangene Woche noch eine Abschreibung von 50 Millionen US-Dollar bekannt gegeben und zwei Kreditnehmer "offensichtlicher Falschdarstellungen" beschuldigt. Die Nachricht von dieser Belastung sowie eine Klage, die Zions daraufhin einreichte, hatten an der Wall Street vorübergehend die Stimmung deutlich eingetrübt und Spekulationen über weitere Problemkredite in der Branche geschürt.

OpenAI macht Alphabet mit eigenem Webbrowser Konkurrenz

Alphabet gaben 2,2 Prozent nach. Die Aktie reagierte empfindlich auf die Nachricht, dass OpenAI einen KI-basierten Webbrowser namens Atlas vorgestellt hat. Dieser umfasst auch eine "Agenten"-Funktion, die Aufgaben wie etwa Online-Einkäufe übernehmen kann. Atlas könnte zu einem Problem für Google Chrome werden. Laut OpenAI-CEO, Sam Altman, befindet sich Atlas noch in einem frühen Entwicklungsstadium.

Beyond Meat, die zum Wochenstart um 127 Prozent nach oben geschossen waren, explodierten um weitere 146 Prozent. Die Aktie des Herstellers von Fleischalternativen ist in diesem Jahr um 61 Prozent gefallen, weil die Nachfrage nach den Produkten nachgelassen hat. Das Papier gilt mittlerweile als sogenannte Meme-Aktie, die also über Beiträge in sozialen Medien sehr stark im Fokus von Privatanlegern ist, mithin starke Kursschwankungen zeigt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 46.924,74 +0,5% 218,16 +9,8%

S&P-500 6.735,35 +0,0% 0,22 +14,5%

NASDAQ Comp 22.953,67 -0,2% -36,88 +19,1%

NASDAQ 100 25.127,13 -0,1% -13,89 +19,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1600 -0,4% 1,1645 1,1661 +12,4%

EUR/JPY 176,20 +0,4% 175,46 175,50 +7,7%

EUR/CHF 0,9237 +0,1% 0,9225 0,9223 -1,7%

EUR/GBP 0,8678 -0,1% 0,8685 0,8686 +4,9%

USD/JPY 151,89 +0,8% 150,68 150,50 -4,2%

GBP/USD 1,3367 -0,3% 1,3409 1,3424 +7,2%

USD/CNY 7,0986 -0,1% 7,1036 7,1020 -1,5%

USD/CNH 7,1263 +0,0% 7,1230 7,1223 -2,9%

AUS/USD 0,6488 -0,4% 0,6516 0,6515 +5,3%

Bitcoin/USD 111.697,50 +1,0% 110.601,75 111.302,70 +16,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,38 57,02 +0,6% 0,36 -20,4%

Brent/ICE 61,43 61,01 +0,7% 0,42 -18,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.120,32 4.356,41 -5,4% -236,09 +66,0%

Silber 48,48 52,34 -7,4% -3,86 +81,4%

Platin 1.335,20 1.410,38 -5,3% -75,18 +61,0%

Kupfer 4,95 5,04 -1,8% -0,09 +20,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewaehr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2025 16:19 ET (20:19 GMT)