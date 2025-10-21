Aktien New York: Dow setzt Rekordkurs fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Dienstag an seinen Höhenflug vom Vortag angeknüpft und im Handelsverlauf erneut ein Rekordhoch erreicht. Letztlich gewann der US-Leitindex 0,47 Prozent auf 46.924,74 Punkte. Der marktbreite S&P 500 schloss prozentual unverändert bei 6.735,35 Zählern. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,06 Prozent auf 25.127,13 Punkte nach unten.

Jüngst hatten negative Nachrichten etwa zur US-Zollpolitik für kurzfristige Rücksetzer gesorgt, die viele Anleger als Kaufgelegenheit genutzt hatten. Sie setzen darauf, dass die Milliarden-Investitionen der Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) künftig Gewinne abwerfen. Dieser Optimismus wird mit der angelaufenen Berichtssaison auf die Probe gestellt, die am Dienstag merklich Fahrt aufnahm. Dabei war das Echo überwiegend positiv./edh/he