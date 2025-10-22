DAX24.284 -0,2%Est505.675 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -4,6%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.003 -0,7%Euro1,1588 -0,1%Öl62,54 +1,4%Gold4.036 -2,2%
Flop

Alector-Aktie - 56%, GSK leichter: Tests an Demenzmittel nach Studienflop eingestellt

22.10.25 12:22 Uhr
NASDAQ-Aktie Alector bricht um über 56% ein, GSK tiefer: Tests an Demenzmittel nach Studienflop gestoppt | finanzen.net

Der Pharmakonzern GSK hat einen Flop bei seinen Forschungsarbeiten an einem Demenzmittel erlitten.

Wie GlaxoSmithKline am Mittwoch zusammen mit seinem Partner Alector verkündete, hatte der Wirkstoff Latozinemab in einer Studie der fortgeschrittenen Phase III wichtige Ziele nicht erreicht.

Untersucht wurden Patienten mit frontotemporaler Demenz aufgrund einer Progranulin-Genmutation (FTD-GRN). Dabei konnte das Mittel jedoch nicht den Krankheitsverlauf verlangsamen, damit wurde einer der primären Endpunkte der Studie verfehlt. Auch bei wichtigen sekundären und exploratorischen Endpunkten sei keine Wirkung nachgewiesen worden, obwohl der Wirkstoff einen statistisch signifikanten Effekt bei der Konzentrationen von Progranulin im Plasma gehabt habe. Die Unternehmen kündigten daher an, die Verlängerungsphase der sogenannten INFRONT-3-Studie sowie die Fortsetzungsstudie für Latozinemab einzustellen.

Das kalifornische Biounternehmen Alector hatte bereits am Abend die Ergebnisse der Studie mitgeteilt und im Anschluss eine Reduzierung seiner Belegschaft um fast die Hälfte verkündet. Die Aktie war nach den Nachrichten vorbörslich an der NASDAQ um satte 56,39 Prozent auf 1,4 US-Dollar eingebrochen. GSK-Papiere geben unterdessen in London am Mittwoch zeitweise 0,09 Prozent ab auf 16,44 GBP.

