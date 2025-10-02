JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Im Fokus stehe zunächst die Zulassungsentscheidung für das Knochenmarkkrebs-Mittel Blenrep am 23. Oktober, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht wenige Tage später. Für die Zulassung sieht er nach dem negativen Votum des Expertengremiums enorme Risiken. Mit Blick auf das Quartal liegt Ebrahim beim Umsatz auf Höhe des Konsens und beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) leicht darüber./ag/zb

