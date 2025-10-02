GSK Aktie
Marktkap. 77,15 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Underweight" belassen. Im Fokus stehe zunächst die Zulassungsentscheidung für das Knochenmarkkrebs-Mittel Blenrep am 23. Oktober, schrieb Zain Ebrahim am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht wenige Tage später. Für die Zulassung sieht er nach dem negativen Votum des Expertengremiums enorme Risiken. Mit Blick auf das Quartal liegt Ebrahim beim Umsatz auf Höhe des Konsens und beim Ergebnis je Aktie (Core EPS) leicht darüber./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 20:04 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
14,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
16,47 £
|Abst. Kursziel*:
-15,00%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,04 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|16.05.25
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|GSK Halten
|DZ BANK
|30.07.25
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|GSK Neutral
|UBS AG