Ferrari Aktie
Marktkap. 73,78 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ferrari von 570 auf 579 Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein solider Preismix dürfte geringere Auslieferungen kompensiert haben, schrieb Zuzanna Pusz am Donnerstag in ihrem Ausblick auf den Quartalsbericht am 4. November. Zunächst stehe aber erst einmal der Kapitalmarkttag am 8. und 9. Oktober mit neuen mittelfristigen Zielen im Fokus./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ferrari Buy
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
428,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
426,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
471,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|09:26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.25
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.