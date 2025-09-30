DAX 24.423 +1,3%ESt50 5.646 +1,2%MSCI World 4.325 +0,1%Top 10 Crypto 16,55 +1,5%Nas 22.816 +0,3%Bitcoin 102.193 +1,3%Euro 1,1719 -0,1%Öl 64,17 -1,9%Gold 3.846 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kräftig im Plus -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed, Stellantis im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt nach Rally ab - Anleger nehmen Gewinne mit DroneShield-Aktie sackt nach Rally ab - Anleger nehmen Gewinne mit
HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BASF Aktie

Kaufen
Verkaufen
BASF Aktien-Sparplan
43,50 EUR +0,68 EUR +1,59 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 37,89 Mrd. EUR

KGV 29,20 Div. Rendite 5,30%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN BASF11

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000BASF111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BFFAF

UBS AG

BASF Neutral

18:31 Uhr
BASF Neutral
Aktie in diesem Artikel
BASF
43,50 EUR 0,68 EUR 1,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BASF nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Beim Ausblick auf 2026 habe das Management des Chemiekonzerns wegen der schwer vorhersagbaren Auftragsentwicklung wenig Neigung zu Details gezeigt, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Auch zeige das derzeitige Handelsumfeld wenig Besserung seit dem US-Zollschock im April./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BASF SE

Zusammenfassung: BASF Neutral

Unternehmen:
BASF		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
43,51 €		 Abst. Kursziel*:
3,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
43,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,45%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
47,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BASF

18:31 BASF Neutral UBS AG
12:16 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:31 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
01.10.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.25 BASF Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

TraderFox Ranglisten-Aktien Top 5 KI-Rüstungswerte für die Zukunft der Verteidigung Top 5 KI-Rüstungswerte für die Zukunft der Verteidigung
finanzen.net Airbus-Aktie: Was Analysten im September von dem Papier halten
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE steigt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net CAC 40 aktuell: CAC 40 am Nachmittag mit Zuschlägen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen
TraderFox Airbus: Das Beste aus zwei Welten? Warum die zivile Luftfahrt und das Space-Geschäft boomen werden!
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX klettert am Donnerstagmittag
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der LUS-DAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags fester
Business Times Airbus walks political tightrope with US, China expansion
MarketWatch Here’s the latest sign that Boeing is going on the offensive against Airbus
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 22-26 September 2025
Zacks Are Aerospace Stocks Lagging Airbus SE - Unsponsored ADR (EADSY) This Year?
Korea Times LIG Nex1 signs teaming agreement with Airbus DS for integrated air defense system
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 15-19 September 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus reports share buyback transactions 8-12 September 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus commences limited share buyback to support future employee share ownership plan activities and equity-based compensation
RSS Feed
Airbus SE zu myNews hinzufügen