MÄRKTE EUROPA/Kräftige Gewinne - Euro-Stoxx-50 steigt auf Allzeithoch

DOW JONES--Mit kräftigen Aufschlägen haben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag den Handel beendet. Der Shutdown in den USA wurde als "politisches Schauspiel mit begrenzter Marktwirkung" eingestuft, in den USA hatten am Vortag der Nasdaq-100-Index und der S&P-500 trotzdem neue Rekordhochs markiert. Treiber waren verstärkte Zinssenkungserwartungen und Fantasie um die Geschäftsmöglichkeiten von KI, weshalb es im Technologiesektor auch die größten Zuwächse gab.

Im Sog ging es auch mit den europäischen Indizes nach oben, die zuletzt teils hinterhergehinkt waren. Der DAX gewann 1,3 Prozent auf 24.423 Punkte. Ihm fehlen noch knapp 200 Punkte zum Allzeithoch. Der Euro-Stoxx-50 notierte bereits auf einem Allzeithoch. Er stieg um 1,2 Prozent auf 5.646 Punkte, getragen von unter anderem sehr festen Technologiewerten (+2,3%) und auch stark steigenden Kursen im Autosektor (+2,4%). Auch der Stoxx Europe 600, der für 600 Unternehmen steht, handelte auf dem höchsten jemals erreichten Niveau.

Im Chipsektor beflügelte eine erste Vereinbarung zwischen Samsung Electronics und OpenAI über den Aufbau einer KI-Infrastruktur. Das weckte Hoffnungen, dass Samsung mehr Anlagen für die Chipherstellung kaufen muss. Unter anderem verteuerten sich ASML um 4,3 Prozent und ASM International um 6,6 Prozent, BE Semiconductor Industries zogen um 4,5 Prozent an. Am deutschen Aktienmarkt ging es für Infineon um 2,0 Prozent aufwärts, für Aixtron um 3,4 und für Suss Microtec um 7,3 Prozent.

Gesucht waren erneut Rüstungsaktien vor dem Hintergrund weiterer Gespräche von Staats- und Regierungschefs über Sicherheitskooperationen nach jüngsten Zwischenfällen mit Drohnen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen forderte Taten zur Abschreckung Russlands, nicht nur Worte. Thales legten um 3,4 Prozent zu, Renk Group um 4,9 Prozent, Hensoldt um 5,7 Prozent, Safran um 1,7 Prozent, Leonardo um 3,1 Prozent und Rheinmetall um 1,8 Prozent.

Siemens Energy legten nach dem bereits starken Kursanstieg am Vortag einen um weitere 4,1 Prozent zu. Hier dürfte weiter die Spekulation über den hohen Energiebedarf von Rechenzentren zumindest ein Treiber sein.

Für Siemens ging es um 4,2 Prozent aufwärts. Hier trieben Berichte, wonach sich das Unternehmen bald von einem weiteren Teil seiner Beteiligung an der Tochter Healthineers (+1,3%) trennen dürfte. Laut den Equita-Analysten ist diese Spekulation nicht neu, Siemens habe angekündigt, auf dem nächsten Kapitalmarkttag (13. November) hierüber zu entscheiden. Sie halten es für wahrscheinlich, dass Siemens 2026 seine Beteiligung von derzeit 71 auf 49 Prozent reduzieren wird. Die Bank of America sieht für den Fall eine Neubewertung der Aktie.

BASF gewannen 2,0 Prozent. Der Chemieriese wird die zwischen 2027 und 2028 angekündigten Aktienrückkäufe im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro möglicherweise früher beginnen, abhängig von einer strategischen Entscheidung im Coatings-Geschäft mit Lacken und Oberflächentechnik, die noch im laufenden Quartal kommen könnte.

Stellantis hat im dritten Quartal einen Anstieg des US-Absatzes um 6,4 Prozent auf 324.825 Fahrzeuge verzeichnet. Dazu erwägt der Autohersteller nach Informationen von Bloomberg einen Verkauf seines Carsharing-Geschäfts Free2move. Die Aktie verteuerte sich um 8,3 Prozent.

Als "in line" wurde im Handel der am Vortag veranstaltete, sogenannte Pre-Close-Call von Continental eingestuft. Die wichtigste Nachricht ist laut der Citigroup, dass die Jahresziele bestätigt wurden. Continental gewannen 1,3 Prozent.

Index Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn*

Euro-Stoxx-50 5.645,81 +1,2% +14,0%

Stoxx-50 4.735,71 +0,6% +9,3%

Stoxx-600 567,60 +0,5% +11,2%

XETRA-DAX 24.422,56 +1,3% +21,1%

FTSE-100 London 9.446,43 k.A. +12,6%

CAC-40 Paris 8.056,63 +1,1% +7,9%

AEX Amsterdam 958,94 +1,1% +7,9%

ATHEX-20 Athen 5.200,46 +0,1% +45,5%

BEL-20 Bruessel 4.918,73 +0,2% +15,1%

BUX Budapest 99.650,42 +0,5% +25,0%

OMXH-25 Helsinki 5.028,33 +0,0% +16,5%

ISE NAT. 30 Istanbul 11.082,63 k.A. +14,1%

OMXC-20 Kopenhagen 1.594,96 +0,6% -24,6%

PSI 20 Lissabon 8.045,89 +0,1% +26,1%

IBEX-35 Madrid 15.496,20 -0,3% +34,0%

FTSE-MIB Mailand 43.078,13 -0,0% +26,0%

OBX Oslo 1.576,50 -0,3% +18,9%

PX Prag 2.359,42 +0,3% +33,6%

OMXS-30 Stockholm 2.708,59 +1,2% +7,8%

WIG-20 Warschau 2.861,62 +0,4% +30,0%

ATX Wien 4.708,02 +0,2% +28,3%

SMI Zuerich 12.427,18 +0,5% +6,5%

*bezogen auf Vortagesschluss

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1697 -0,3% 1,1732 1,1739 +13,3%

EUR/JPY 172,35 -0,1% 172,53 172,51 +5,9%

EUR/CHF 0,9350 +0,0% 0,9349 0,9362 -0,4%

EUR/GBP 0,8715 +0,1% 0,8702 0,8700 +5,2%

USD/JPY 147,35 +0,2% 147,05 146,95 -6,5%

GBP/USD 1,3421 -0,4% 1,3480 1,3493 +7,7%

USD/CNY 7,1181 +0,1% 7,1116 7,1092 -1,4%

USD/CNH 7,1354 +0,1% 7,1282 7,1275 -2,8%

AUS/USD 0,6585 -0,4% 0,6614 0,6609 +6,9%

Bitcoin/USD 119.975,10 +2,0% 117.616,90 117.282,00 +24,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,42 61,39 -1,6% -0,97 -13,9%

Brent/ICE 67,06 67,02 +0,1% 0,04 -12,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.828,52 3.865,73 -1,0% -37,22 +47,3%

Silber 46,09 47,33 -2,6% -1,23 +63,6%

Platin 1.325,97 1.329,96 -0,3% -3,99 +51,9%

Kupfer 4,94 4,88 +1,1% 0,05 +20,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

October 02, 2025 12:11 ET (16:11 GMT)