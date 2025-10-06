DAX 24.378 +0,0%ESt50 5.629 -0,4%MSCI World 4.349 -0,1%Top 10 Crypto 17,32 -0,4%Nas 22.942 +0,7%Bitcoin 106.055 -0,5%Euro 1,1688 -0,2%Öl 65,83 +0,5%Gold 3.960 +0,0%
Siemens Energy Aktie

106,50 EUR -0,75 EUR -0,70 %
STU
Marktkap. 90,92 Mrd. EUR

KGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y

ISIN DE000ENER6Y0

Symbol SMEGF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Neutral

08:31 Uhr
Siemens Energy AG
106,50 EUR -0,75 EUR -0,70%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Quartalszahlen und dem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 91,50 Euro belassen. Die Markterwartungen für die Ergebnisse zum vierten Geschäftsquartal und für die neuen mittelfristigen Ziele seien angemessen hoch, schrieb Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er gehe jedoch davon aus, dass der Energietechnikkonzern weiterhin konservativ wirtschaften werde, um die Prognosen zu übertreffen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 19:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral

Unternehmen:
Siemens Energy AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
91,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
107,13 €		 Abst. Kursziel*:
-14,59%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
106,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,08%
Analyst Name:
Akash Gupta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens Energy AG

08:31 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Siemens Energy Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.10.25 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
26.09.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens Energy AG

finanzen.net Analysten zuversichtlich Siemens Energy-Aktie profitiert weiter von neuen Kurszielen und starker Nachfrage Siemens Energy-Aktie profitiert weiter von neuen Kurszielen und starker Nachfrage
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: DAX mit Zuschlägen
finanzen.net Handel in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im LUS-DAX
finanzen.net Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 gibt mittags nach
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagmittag mit Kursplus
finanzen.net Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Montagvormittag mit Verlusten
finanzen.net September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX schließt mit Verlusten
Zacks GE Vernova vs. Siemens Energy: Which Clean Energy Stock Has More Upside?
reNEWS Siemens Energy invests €220m in transformer factory
reNEWS Siemens Energy to supply converters for Bornholm
Financial Times Siemens Energy expects €1bn profit amid surging electricity demand
Financial Times EU ‘completely overshooting’ on green rules, Siemens Energy boss warns
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
Deutsche Welle Germany's Siemens Energy in legal spat with Russia's Rosatom
