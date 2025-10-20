DAX 24.277 +0,1%ESt50 5.684 +0,1%MSCI World 4.338 -0,2%Top 10 Crypto 14,87 -4,8%Nas 22.941 -0,2%Bitcoin 93.719 -1,4%Euro 1,1607 -0,3%Öl 60,78 -0,3%Gold 4.176 -4,1%
Marktkap. 87,4 Mrd. EUR

KGV 24,10
JP Morgan Chase & Co.

Siemens Energy Neutral

08:01 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei Siemens Energy sei der Enthusiasmus vor der Investorenveranstaltung deutlich geringer, als er gedacht habe, so Buller./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Siemens Energy AG

08:01 Siemens Energy Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.25 Siemens Energy Underperform Bernstein Research
15.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
14.10.25 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
10.10.25 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

