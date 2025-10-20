Siemens Energy Aktie
Marktkap. 87,4 Mrd. EURKGV 24,10 Div. Rendite 0,00%
WKN ENER6Y
ISIN DE000ENER6Y0
Symbol SMEGF
Siemens Energy Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei Siemens Energy sei der Enthusiasmus vor der Investorenveranstaltung deutlich geringer, als er gedacht habe, so Buller./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST
Zusammenfassung: Siemens Energy Neutral
|Unternehmen:
Siemens Energy AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
103,00 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
98,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Siemens Energy AG
|08:01
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
