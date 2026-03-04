NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 23.995 Pkt - Siemens Energy unbewegt
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Keine nachbörsliche Reaktion zeigten Siemens Energy auf die Nachricht, dass das Unternehmen Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen wird. Starten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden.
===
XDAX* DAX Veränderung
22.23 Uhr 17.30 Uhr
23.995 23.791 +0,9%
===
*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 16:25 ET (21:25 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Siemens Energy AG
Analysen zu Siemens Energy AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.2026
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.2026
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.2026
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.2026
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.2026
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.2026
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.2026
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.2026
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.01.2026
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.2025
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
|03.12.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.2025
|Siemens Energy Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.01.2026
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.2025
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.2025
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen