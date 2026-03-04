DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7900 -1,2%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.885 +0,1%Euro1,1614 -0,6%Öl81,95 +5,0%Gold5.088 -4,4%
NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 23.995 Pkt - Siemens Energy unbewegt

03.03.26 22:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
156,60 EUR -6,75 EUR -4,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Keine nachbörsliche Reaktion zeigten Siemens Energy auf die Nachricht, dass das Unternehmen Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen wird. Starten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden.

===

XDAX* DAX Veränderung

22.23 Uhr 17.30 Uhr

23.995 23.791 +0,9%

===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 03, 2026 16:25 ET (21:25 GMT)

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09:36Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Siemens Energy OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.02.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
16.02.2026Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
13.02.2026Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen