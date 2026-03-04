NACHBÖRSE/XDAX +0,9% auf 23.995 Pkt - Siemens Energy unbewegt

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

DOW JONES--Keine nachbörsliche Reaktion zeigten Siemens Energy auf die Nachricht, dass das Unternehmen Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurückkaufen wird. Starten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden.

