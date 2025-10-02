DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.322 ±-0,0%Top 10 Crypto16,70 +2,5%Nas22.796 +0,2%Bitcoin102.381 +1,4%Euro1,1710 -0,2%Öl64,17 -1,9%Gold3.842 -0,6%
XETRA-SCHLUSS/DAX auf Rekordkurs - Schwergewicht Siemens vor Neubewertung

02.10.25 17:53 Uhr
DOW JONES--Mit einem deutlichen Plus hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Der DAX legte um 1,3 Prozent auf 24.423 Punkte zu. Damit näherte er sich seinem Rekordhoch bei 24.639 Punkten mit großen Schritten an. Einen großen Beitrag lieferte das Schwergewicht Siemens. Die Aktie stieg um 4,2 Prozent, nachdem an der Börse darauf gesetzt wird, dass die Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers abgespalten wird. Der Shutdown in den USA hatte ein wenig von seinem Schrecken verloren, er wird als "politisches Schauspiel mit begrenzter Marktwirkung" eingestuft. Der Euro gab leicht auf 1,1695 Dollar nach, die Anleihen notierten kaum verändert.

Siemens würde mit einer Abspaltung seiner Mehrheitsbeteiligung an Siemens Healthineers die Anleger erfreuen und den Fokus auf sein Softwaregeschäft verlagern, so die Analysten der Bank of America. Healthineers habe einige Investoren gebremst, in das deutsche Industriekonglomerat zu investieren, ergänzten die Analysten. Eine Abspaltung des 71-prozentigen Anteils an der Medizintechnik würde den Fokus auf die mittelfristig soliden Software-Ergebnisse von Siemens und die vielversprechenden Wachstumsaussichten im Bereich Smart Infrastructure lenken. Siemens Healthineers gewannen 1,3 Prozent.

Technologiewerte profitierten europaweit von einer ersten Vereinbarung zwischen Samsung Electronics und OpenAI über den Aufbau einer KI-Infrastruktur. Am deutschen Aktienmarkt ging es für Infineon um 2,0 Prozent aufwärts, für Siltronic um 12,2 Prozent und für Suss Microtec um 7,3 Prozent.

Gesucht waren erneut die Rüstungsaktien vor dem Hintergrund weiterer Gespräche von Staats- und Regierungschefs über Sicherheitskooperationen nach jüngsten Zwischenfällen mit Drohnen. Die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen forderte Taten zur Abschreckung Russlands, nicht nur Worte. Renk Group legten um 4,9 Prozent zu, Hensoldt kletterten um 5,7 Prozent und Rheinmetall um 1,8 Prozent.

Siemens Energy legten nach dem bereits starken Kursanstieg am Vortag um weitere 4,1 Prozent zu, hier dürften weiterhin die Spekulationen über den hohen Energiebedarf von Rechenzentren sowie der hohe Auftragsbestand die Treiber gewesen sein.

BASF gewannen 2,0 Prozent. Der Chemieriese wird die zwischen 2027 und 2028 angekündigten Aktienrückkäufe im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Euro möglicherweise früher beginnen, abhängig von einer strategischen Entscheidung im Coatings-Geschäft mit Lacken und Oberflächentechnik, die noch im laufenden Quartal kommen könnte.

Als "in line" wurde im Handel der am Vortag veranstaltete, sogenannte Pre-Close-Call von Continental eingestuft. Die wichtigste Nachricht war laut der Citigroup, dass die Jahresziele bestätigt wurden. Continental gewannen 1,3 Prozent.

===

·INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

·DAX 24.422,56 +1,3% +21,1%

·DAX-Future 24.564,00 +0,9% +19,3%

·XDAX 24.437,35 +1,0% +22,1%

·MDAX 30.733,46 +0,9% +19,0%

·TecDAX 3.727,94 +1,5% +7,5%

·SDAX 17.270,16 +1,5% +24,2%

·zuletzt +/- Ticks

·Bund-Future 128,68 +8

·YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2025 11:54 ET (15:54 GMT)

